Billie Eilish revient avec un nouveau single au son sinistre « Par conséquent je suis »

Billie Eilish a été une figure polarisante dans l’industrie de la musique, même si on ne peut nier qu’elle a le talent et les talents d’écriture pour faire des chansons à succès. Depuis son album de 2019 Quand nous nous endormons tous, où allons-nous, Eilish a accumulé des récompenses et les fans ont anticipé sa prochaine sortie. En juillet, elle a sorti un morceau intitulé « My Future », et maintenant elle est de retour avec un nouvel effort appelé « Par conséquent je suis ».

Comme beaucoup s’attendraient à présent d’Eilish, ce morceau a une sensation très sinistre alors qu’Eilish chante dans une cadence très douce et profonde, tout en squelette instrumental crée la tension. Eilish propose également des couplets vantés entre les crochets, ce qui ajoute une certaine variation à l’expérience d’écoute.

Consultez la piste ci-dessous et dites-nous ce que vous en pensez.

Paroles de citations:

Arrêtez, de quoi parlez-vous?

Sors mon joli nom de ta bouche

Nous ne sommes pas les mêmes avec ou sans

Ne parlez pas de moi comme vous pourriez savoir ce que je ressens

Top of the world, mais votre monde n’est pas réel

Votre monde est un idéal