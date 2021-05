Mass Effect 2: réécrire ou détruire les renégats de Geth? – Aide à la décision – solution

Dans Édition légendaire de Mass Effect il y a une myriade de choix que nous devons faire en tant que commandant Shepard, et pourtant certains sont très spécifiques qui nous inquiètent. Dans Effet de masse 2 une fois de plus, nous sommes confrontés à un choix qui affecte l’ensemble du jeu.

Il s’agit de la Le destin des hérétiques de Geth dans la mission de la Légion. Dans la mission de loyauté de Legion, nous devons décider du sort du geth. Vous avez le choix entre deux options. Soit nous détruisons les renégats, soit nous les réécrivons simplement.

Mass Effect: Qui sont les Geth?

Le tout est rendu difficile par le fait que le geth est au moins un développé sa propre conscience ont et vous pourriez faire valoir qu’ils sont autonomes êtres sensibles et pensants – bien qu’ils soient considérés par les quariens L’IA a été créée.

Ils appartiennent donc à une espèce créée artificiellement qui est encore entièrement basée sur la technologie et pourtant ils remettent en question leur propre existence, qui parle de la vie au sens humain. Nous devons donc d’abord décider par nous-mêmes si nous considérons vraiment que le geth est vivant.

Il faut également dire que les hérétiques geth ont essayé la même chose avec leur peuple. Ils voulaient juste reprogrammer d’autres geth pour leur imposer leurs idéaux et leurs croyances. Pouvons-nous leur faire de même maintenant?

Réécrire Geth ou pas? – Aider

Reprogrammer geth: dilemme moral

Serait-il donc juste d’effacer la mémoire de l’apostat et de la reprogrammer comme ils ont d’abord essayé de le faire dans leurs propres rangs? C’est définitivement un dilemme moraldans lequel nous sommes.

Je me sens mal à l’aise avec ça. Et pourtant je ne veux pas le détruire. Ainsi est ma première impulsion.

Légion demande si nous devons réécrire ou détruire les hérétiques © BioWare

Eh bien, malheureusement, nous ne pouvons pas répondre pleinement à l’aspect moral de la question geth avec cette aide. Il en reste un à la fin question philosophiquesi la vie artificielle est vraiment considérée comme la vie.

Personnellement, je pense qu’à un certain moment, on ne peut plus faire la distinction entre la vie IA et la vie non-IA. Et pourtant, vous devez régler cela vous-même.

Nous aimerions vous aider avec cette solution, cependant, c’est vous proposer une décision en termes de conséquences. Alors que faire si nous réécrivons ou détruisons le geth?

Paragon ou Renegade?

Tout d’abord, nous devons garder à l’esprit que notre décision dans « Mass Effect Legendary Edition » a en fait des conséquences de grande portée, que nous ressentons même dans la troisième partie de la série. Nous devons donc décider judicieusement dans «Mass Effect 2».

Surtout, il y a un aspect qui pour réécrire le geth Droite. Si vous êtes plus susceptible de Parangon et ne pas compter sur Renegade, cette décision sera la vôtre de très nombreux points exemplaires apporter. Donc, si vous êtes un honorable commandant modèle, vous ne pouvez pas éviter cette décision.

D’un autre côté, bien sûr, vous obtenez également beaucoup de points Renegade si vous les détruisez. Tenez compte de cet aspect lors de votre choix.

Force martiale dans Mass Effect 3

Si vous reprogrammez les geth, ils seront une force plus forte à part entière. Cela se reflète enfin dans la 3ème partie, quand il s’agit de la Rassembler des forces contre le Reaper.

Si vous avez le Geth détruit, ils seront sur le papier nombre plus faible rivaliser. La puissance de guerre des geth est donc moindre. Un inconvénient évident dans « Mass Effect 3 », où il est important de développer autant de force que possible.

Un vieil ami dans «Mass Effect 3» © BioWare

Guerre entre geth et quarian

Aussi, il est important de comprendre que cette décision aura un impact énorme sur le client Guerre entre les geth et les quariens Possède.

Si vous avez le Geth détruit, il est plus facile de faire la paix entre les deux espèces. Dans tous les cas, cela signifie aussi que vous sauvez des vies du côté quarien. Les geth reprogrammés rejoignent le combat contre les Quariens.

Vous recevez donc directement deux points d’avance, dont vous cinq nécessaire pour finalement ramener la paix entre les deux espèces.

Mais rappelles-toi: Si vous le Geth réécrit, vous pouvez toujours faire la paix entre les geth et les quariens, mais alors vous devez être beaucoup plus prudent avec vos autres déclarations et décisions dans la troisième partie, car vous avez alors besoin de ces cinq points et devez renoncer à deux points pratiques.

Si cela a son chemin, la chose la plus naturelle à faire est de détruire les fanatiques de Geth. Et pourtant, vous pouvez rester le commandant phare ici et les réécrire.

Vous voyez, ce n’est pas si facile de décider cela par vous-même. Mais avec cette aide, cela devrait fonctionner. Mais comment voyez-vous cela? S’agit-il d’une vraie espèce? Et de quel côté choisissez-vous? Veuillez l’écrire dans les commentaires ci-dessous et en discuter avec nous.