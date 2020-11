Le mari de Whitney Rose: Qui est Justin Rose?

Bravo se prépare à nous aider tout au long du marasme hivernal avec un nouveau Vraies femmes au foyer franchise, et à en juger par la première de la série d’hier soir Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City, les fans vont certainement profiter d’un régal dramatique.

L’un des membres de la distribution, Whitney Rose, a suscité l’intérêt des fans lorsqu’elle a avoué qu’elle avait eu une liaison avec son mari alors qu’il était son patron. C’était il y a 10 ans, et ils sont toujours aussi forts.

Mais son mari a ses propres bagages, y compris un procès contre l’entreprise pour laquelle il travaille.

Il est payé beaucoup d’argent pour gérer une société de vente directe qui vend des suppléments, mais ils sont devant les tribunaux pour des allégations selon lesquelles toute l’opération est un gros système pyramidal.

Qui est le mari de Whitney Rose, Justin Rose?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur Justin Rose.

Comment Whitney et Justin Rose se sont-ils rencontrés?

Il y a dix ans, les deux roses travaillaient chez NuSkin, une société de vente directe. Justin était le président de toute l’entreprise et Whitney était un chargé de compte de l’équipe de vente.

Les deux étaient mariés à l’époque et il a en fait trois enfants de son précédent mariage.

Ils sont tous deux tombés amoureux et ont eu une liaison qui les a amenés chacun à quitter leur précédent mariage et à recommencer une nouvelle vie ensemble.

Ils se sont mariés quand Whitney a appris qu’elle était enceinte.

Whitney et Justin Rose sont tous deux d’anciens mormons.

Whitney se décrit comme une descendante de la royauté mormone, ce qu’elle n’explique pas dans sa biographie officielle.

Mais la liaison avec son patron – Justin – a mis fin à sa relation avec l’église.

Elle ne dit pas si Justin s’est également éloigné de l’Église des Saints des Derniers Jours lorsqu’ils se sont réunis, mais il semble être sûr que s’il avait également été mormon, il a quitté la religion en même temps que sa nouvelle épouse. .

Dans les caravanes, Whitney dit que quitter l’église était un gros problème dans sa vie et elle dit que les gens autour d’elle ont eu du mal à accepter certains de ses aspects les plus progressistes.

Dans ses médias sociaux, elle a publié des articles en faveur des droits des LGBTQ et de Black Lives Matter.

La famille Rose en 2020.

Que fait Justin Rose dans la vie?

Quand on dit qu’il est en vente directe, on ne veut pas dire qu’il envoie des invitations à ses amis aux soirées LuLaRoe.

C’est en fait un cadre qui a travaillé au sommet de diverses sociétés de vente directe pendant des décennies.

En plus de NuSkin, où il a rencontré Whitney, il a travaillé pour Shaklee et Melaluca.

Il est actuellement directeur des ventes d’une société appelée LifeVantage qui vend une gamme de compléments alimentaires.

Comme toutes les sociétés de vente directe, LifeVantage s’appuie sur des particuliers pour vendre des produits et recruter des vendeurs supplémentaires dans la «descendance» afin d’élargir la portée de l’entreprise.

Nous ne savons pas ce que les vendeurs directs gagnent en travaillant là-bas, mais Rose serait payée plus d’un million de dollars par an en salaire et en primes.

Le procès Justin Rose LifeVantage, a expliqué:

En 2018, LifeVantage a fait l’objet d’un recours collectif alléguant que l’entreprise était un système pyramidal illégal.

Rose, avec d’autres dirigeants de l’entreprise, a été nommée dans le procès en tant que défendeur.

L’affaire est toujours en cours et un juge a récemment rejeté toutes les plaintes contre la société, sauf une, pour manque de preuves, mais a permis à la partie de celle-ci d’être un système pyramidal d’aller de l’avant.

Ce que la poursuite allègue, c’est que l’entreprise est structurée de telle sorte que le recrutement d’autres vendeurs est le seul moyen de gagner de l’argent; vendre simplement des produits n’est pas un moyen de gagner un revenu et de nombreux vendeurs perdre argent.

C’est contre la loi pour les sociétés de vente directe. Ils doivent permettre aux vendeurs de gagner de l’argent uniquement grâce à la vente de produits afin de fonctionner légalement.

Justin Rose aime les motos.

La famille Rose semble avoir une mentalité de travail acharné et de jeu, et Justin publie beaucoup de photos de voyages et d’activités de plein air.

Whitney et lui semblent tous deux aimer les motos et elle a récemment ajouté des photos Instagram d’elle-même posant avec des vélos, vêtue d’un équipement de motard super sexy.

Les étiquettes des photos provenaient du rallye de motos Sturgis 2020 qui a eu lieu le mois dernier dans le Dakota du Sud.

Whitney Rose au rallye moto Sturgis.

Qui sont les enfants de Whitney et Justin Rose?

Ensemble, Whitey et Justin ont deux enfants, Bobbi et Brooks, qui ont respectivement 9 et 6 ans. J

Ustin a trois enfants de son mariage précédent et ils sont tous beaucoup plus âgés: Cash a 27 ans, McCade a 24 ans et Trey a 21 ans.

La famille semble proche, si les médias sociaux sont un guide, et ils passent tous du temps ensemble comme une grande famille recomposée.

Ils sont simplement devenus grands-parents.

L’enfant du milieu de Justin Rose, McCade, s’est marié en octobre 2020. Sa femme a deux enfants d’une relation précédente, ce qui rend techniquement Whitney et Justin grands-parents maintenant.

« Félicitations à McCade et Fe Rose! C’est génial de voir cette famille se marier hier soir !! Cela fait officiellement de moi et @whitneywildrose des grands-parents !!!! » il a écrit dans un post Instagram.

Quand est-ce Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City air?

Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City diffusé les mercredis à 22 h HE sur Bravo.

Rebekah Kuschmider écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Elle est la créatrice du blog FeminXer et elle est co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.