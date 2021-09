Oscar de la Renta a maintenant changé sa position sur la vraie fourrure.

Billie Eilish a révélé qu’elle ne portait sa robe Oscar de la Renta Met Gala 2021 qu’à la condition que la créatrice n’utilise plus de vraie fourrure.

Le chanteur de « Happier Than Ever » est sorti pour le gala annuel du Met lundi soir (13 septembre) aux côtés d’une liste d’invités étoilés de créateurs de mode, de mannequins, de célébrités et – plutôt controversé – de stars de TikTok, pour la plus grande soirée de mode de l’année. . Le thème de l’événement cette année était l’indépendance américaine et Billie respirait le vieux glamour hollywoodien dans une robe de couleur nude Oscar de la Renta.

La robe corsetée, qui comportait un énorme train de 15 pieds, était un changement radical par rapport aux coupes baggy emblématiques de Billie. Billie dégoulinait également de bijoux Cartier et coiffait ses cheveux blonds nouvellement coupés comme Marilyn Monroe.

LIRE LA SUITE: Billie Eilish dit que les hommes qui ne parlent pas du projet de loi sur l’avortement au Texas la rendent « malade »

Billie Eilish ne portait sa robe Met Gala 2021 qu’à la condition que la créatrice n’utilise plus de vraie fourrure. Photo : Alamy, Kevin Mazur/MG21/Getty Images pour le Met Museum/Vogue

« Elle était très intéressée à surprendre tout le monde avec un look qu’elle n’avait jamais fait auparavant. C’était comme un risque pour elle – c’était comme quelque chose qui la rendait nerveuse dans le bon sens. En fin de compte, c’est une fille, et elle veut être jolie », a déclaré Fernando Garcia, directeur créatif du label, au New York Times.

Billie était en fait coprésidente de la soirée, faisant d’elle la plus jeune star à se voir confier une telle responsabilité dans l’histoire de l’événement. Et sa première décision exécutive ? S’assurer que le designer qu’elle a utilisé n’a pas utilisé de fourrure.

Lorsque Billie – qui est végétalienne – et son équipe se préparaient pour Met, ils ont rapidement informé Oscar de la Renta qu’elle ne travaillerait pas avec des marques qui participaient au commerce de la fourrure. (En fait, ils n’ont pas utilisé de fourrure dans leurs créations depuis quelques années mais vendaient toujours des produits en fourrure dans les magasins.) Sur les conseils de Billie, la marque a accepté de changer sa politique sur la vraie fourrure à l’avenir.

Billie a déclaré qu’elle était choquée que « le port de fourrure ne soit pas complètement interdit à ce stade en 2021 », mais qu’elle était finalement « honorée d’avoir été un catalyseur » pour la marque historique.

Elle a déclaré sur Instagram: « Merci @oscardelarenta d’avoir conçu cette BELLE robe et d’avoir donné vie à mes idées et à ma vision. C’était un honneur de porter cette robe sachant qu’à l’avenir, oscar de la renta sera complètement sans fourrure !!!! Je suis plus que ravi que @fernandogarciam1205 et @tokibunbun et toute l’équipe m’aient entendu sur ce problème, et aient maintenant apporté un changement qui a un impact pour le plus grand bien, non seulement pour les animaux mais aussi pour notre planète et notre environnement.

« Je suis honoré d’avoir été un catalyseur et d’avoir été entendu sur ce sujet. J’exhorte tous les designers à faire de même. »

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂