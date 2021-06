Vous pouvez tirer avec des fusils automatiques dans Palworld, une approche différente du genre de collecte de créatures

Annoncé plus tôt dans la journée, Palworld est un nouveau titre indépendant à venir qui marie armes automatiques et Pokémon. Combattez, construisez des maisons et collectionnez des créatures mignonnes. Oh, et leur tirer dessus aussi.

Il y a toujours plus de place pour les jeux de collection de créatures, surtout s’ils ont des armes à feu. Temtem a connu beaucoup de succès cette année – mais ce jeu n’a pas d’armes. Diamant et perle de Pokémon les remakes devraient sortir plus tard cette année, mais ils n’ont pas d’armes à feu non plus.

Ce n’est pas grave, bien sûr, car les armes à feu peuvent être jolies mal. Je pense juste qu’il est intéressant que quelqu’un ait décidé de créer un jeu où, au lieu de piéger de pauvres créatures dans de minuscules boules, les développeurs se sont simplement lancés dans la folie et vous ont fait tirer des balles et des balles sur des animaux mystiques.

Bizarre est le mot que j’utiliserais. Palworld est certainement une approche différente du genre Collection de créatures.

Nous venons d’annoncer le nouveau jeu Palworld ! Vous pouvez collecter et élever des créatures mystérieuses « Pal » dans ce jeu d’artisanat de survie en monde ouvert de nouvelle génération ! Merci de RT, d’aimer et d’ajouter à votre liste de souhaits pour nous soutenir !

Ajoutez à votre liste de souhaits à partir du lien ci-dessous !https://t.co/WWyHbJJfSwpic.twitter.com/6gel9YBVla – Pocketpair – Craftopia (@PocketpairGames) 5 juin 2021

Palworld est développé par Pockeptair. Si vous n’avez jamais entendu parler d’eux auparavant, ils ont publié l’accès anticipé Craftopie en 2020. Craftopia est un jeu d’artisanat extrêmement ambitieux, avec des fonctionnalités multijoueurs et un monde immense, qui n’est en quelque sorte pas complètement décevant. En fait, c’est un assez bon jeu, même si la page de magasin mal traduite par Google est un peu farfelue (« Soyez le meilleur joueur sur ce beau jeu. »)

Appeler Palworld une arnaque flagrante de Pokemon rend le jeu un mauvais service. Temtem, en revanche, est probablement plus proche de Pokemon en termes de mécanique de jeu. Il existe clairement des modèles de compagnons dans Palworld qui semblent très familiers à certains Pokémon bien connus, mais l’angle que Pocketpair prend avec le jeu (basé entièrement sur la courte bande-annonce) présente un monde beaucoup plus sombre que Pokemon.

Les créatures sont obligées de couper des récoltes, de construire des maisons et de participer à ce qui ressemble essentiellement à de la chasse avec des armes automatiques. Comme je l’ai dit, c’est sombre et franchement un peu bizarre, mais si Craftopia a prouvé quelque chose dans son genre saturé de survie et d’artisanat, des œuvres parfois étranges.

Cela ne veut pas dire que Pokemon n’a pas son côté obscur. Les fantômes de Pokémon et cette musique de Lavender Town résideront à jamais dans l’un des coins les plus sombres de mon cerveau. Mais cela faisait longtemps qu’un jeu de collecte de créatures n’avait pas poussé le bateau comme ça. C’est vraiment excitant de voir une nouvelle approche du genre, même si certaines parties du jeu peuvent sembler problématiques pour certains.

Il s’avère qu’il y avait des armes à feu dans l’anime Pokemon, de toute façon.

Ce n’est pas vraiment une surprise que Pocketpair ait fait quelque chose d’un peu différent pour le genre, car Craftopia est un sacré jeu étrange. La diversité des objets à fabriquer et les systèmes de jeu massifs de Craftopia montrent clairement que Pocketpair ne dérange pas l’ambition de ses jeux. Palworld pourrait suivre.