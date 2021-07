Billie Eilish fait ses débuts à Disney + dans une bande-annonce de concert plus heureuse que jamais

Les fans de Billie Eilish peuvent voir la première de son film de concert Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles le 3 septembre à son arrivée sur Disney+. Réalisé par Robert Rodriguez et Patrick Osborne, la performance musicale a été filmée au Hollywood Bowl et capture Eilish avec Gustavo Dudamel et le Los Angeles Philharmonic et voit la gagnante du Grammy interpréter ses chansons dans un ordre séquentiel pour la toute première fois. Disney + a publié aujourd’hui la bande-annonce de l’événement, qui a révélé la date de sortie et donné aux fans un aperçu de ce qu’ils peuvent attendre du film.

Billie Eilish sort son deuxième album studio, également intitulé Plus heureux que jamais, le 30 juillet, qui fait suite à son premier album de l’année Quand nous nous endormons tous, où allons-nous ?. Le film verra la performance entremêlée d’animations qui regarderont la ville natale d’Eilish et mettra en vedette le Los Angeles Children’s Chorus et le guitariste brésilien Romero Lubambo, ainsi que le frère producteur d’Eilish, Finneas, et les arrangements d’orchestre de David Campbell.

« Disney est incroyablement emblématique, donc collaborer sur quelque chose comme celui-ci est un immense honneur », a déclaré Eilish à propos du projet. « Pouvoir présenter mon album de cette manière et le dédier à la ville que j’aime et dans laquelle j’ai grandi est tellement excitant pour moi. J’espère que vous l’aimerez. »

Gary Marsh, président et directeur de la création de Disney Branded Television, a ajouté : « L’évolution musicale de Billie, associée à sa vision singulière dans la création de cette émission spéciale, fait d’elle l’une des artistes et conteurs de premier plan de cette génération. Elle offre une expérience de concert pas comme les autres ! «

Eilish s’est récemment retrouvée dans les gros titres pour l’apparition d’une vidéo de l’âge de 13 ans dans laquelle on la voit prononcer un mot de la chanson « Fish » de Tyler, le créateur qui est une insulte anti-asiatique. La chanteuse s’est adressée à ses fans en ligne au sujet de la refonte de la vidéo, déclarant que lorsque la vidéo a été réalisée, elle prononçait simplement les paroles d’une chanson et ne savait pas qu’elles étaient désobligeantes à l’époque.

« Beaucoup d’entre vous m’ont demandé d’aborder cela », a écrit Eilish, « et c’est quelque chose que je VEUX aborder parce que je suis étiqueté comme quelque chose que je ne suis pas. J’ai prononcé un mot d’une chanson qu’à l’époque je Je ne savais pas qu’il s’agissait d’un terme péjoratif utilisé contre les membres de la communauté asiatique. Je suis consterné et embarrassé et je veux dire que j’ai déjà prononcé ce mot. Indépendamment de mon ignorance et de mon âge à l’époque, rien n’excuse le fait que c’était blessant et j’en suis désolé. »

Dans la même vidéo de compilation, il a également été affirmé qu’Eilish se moquait d’un accent qui n’était pas le sien. Elle a rapidement dissipé cela en disant: « L’autre vidéo de ce clip monté est moi parlant d’une voix inventée de charabia stupide … quelque chose que j’ai commencé à faire quand j’étais enfant et que j’ai fait toute ma vie en parlant à mes animaux de compagnie, mes amis et famille. C’est du charabia absolu et juste moi qui fais l’idiot, et n’est en aucun cas une imitation de qui que ce soit ou de toute langue, accent ou culture dans le MOINDRE LÉGER. »

« Tous ceux qui me connaissent m’ont vu faire l’idiot avec des voix toute ma vie. Quelle que soit la façon dont cela a été interprété, je ne voulais pas dire qu’aucune de mes actions n’ait causé du tort à d’autres et cela me brise le cœur qu’il soit étiqueté maintenant dans une manière qui pourrait causer de la douleur aux personnes qui l’entendent. Non seulement j’y crois, mais j’ai toujours travaillé dur pour utiliser ma plate-forme pour lutter pour l’inclusion, la gentillesse, la tolérance, l’équité et l’égalité. Nous devons tous continuer à avoir des conversations, à écouter et à apprendre . Je t’entends et je t’aime. Merci d’avoir pris le temps de lire ceci. »

celui de Billie Eilish Plus heureux que jamais : une lettre d’amour à Los Angeles sera présenté en première sur Disney + le 3 septembre.

Sujets : Billie Eilish Concert Movie, Disney Plus