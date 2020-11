Enregistrement sur le lot quatorze: qu’y a-t-il et vos attentes?

MISE À JOUR: Le grand quartier de l’innovation de Quatorze sur le site Web précédent de l’hôpital Royal Adelaide était un projet favori pour le gouvernement Marshall car il a été choisi en mars 2018. La semaine dernière, le gouvernement de l’État a annoncé un financement supplémentaire de 50 millions de dollars pour le Centre des arts et cultures autochtones sur le site Web. InDaily s’est entretenu avec Di Dixon, responsable du projet Bulk Fourteen State, de ce qui est là, de ce qui s’en vient et du temps que cela prendra.

Le chef de projet de l’État du lot quatorze, Di Dixon, dirige le développement de l’enceinte d’invention, supervisant la coordination entre les autorités, la livraison des infrastructures et la récupération du patrimoine.

Elle est également responsable de la gestion de l’accord de la ville d’Adélaïde – qui vise à élever et à innover la ville – et à programmer la gouvernance à long terme du quartier avancé de ce pays en rassemblant un champ de pouvoir de 6000 travailleurs dans les affaires, l’éducation, la civilisation et la santé. et divertissement.

Alors que le travail d’une décennie devrait être terminé d’ici 2028, »Dixon a signalé que le quartier abrite actuellement environ 1000 employés et pourrait continuer d’évoluer après la conclusion en accord avec les industries et les entreprises en mutation.

Elle a déclaré qu’en quittant le Queensland pour son rôle il y a 12 semaines, le lot quatorze était fortement dans son propre point de «rénovation et démolition» et semblait «beaucoup un site Web de démolition / construction». Mais beaucoup de choses se sont passées depuis.

Offre de la ville d’Adélaïde

Parmi les éléments les plus importants de cet investissement du Lot Quatorze figurait le Adelaide City Deal de 649 millions d’euros, qui faisait partie d’un accord entre les autorités sud-australiennes et fédérales pour encourager la croissance du pays dans les projets culturels et d’innovation.

Dans le district de Bulk Quatorze, l’arrangement comprend le développement du Centre des entrepreneurs et de l’innovation, du Centre des arts et des cultures autochtones et du Centre international d’études sur l’hôtellerie et le tourisme.

La semaine dernière, Rob Lucas a annoncé 50 millions de dollars pour le Centre des arts et cultures autochtones, ce qui portait le financement de la toute nouvelle galerie à 200 millions de dollars.

«Nous avons fait une analyse de rentabilisation tactique cette saison, qui a identifié que lorsque nous voulions faire quelque chose non seulement de reconnaissance fédérale, mais d’attraction mondiale, en ce qui concerne le tourisme culturel, nous devions alors examiner un budget légèrement plus important, même au cas où nous allions faire quelque chose de véritablement unique et percutant », a expliqué Dixon.

Il fait suite à un rapport d’InDaily, la galerie abritera plus de 30 000 objets anthropologiques et importants de toute l’Australie. Il est prévu de commencer en 2025.

Sur le contrat d’Adelaide City, 60 millions de dollars ont été alloués à la croissance d’un centre international d’études sur l’alimentation, l’hôtellerie et le tourisme, dans le but d’attirer des étudiants étrangers et interétatiques en Australie du Sud.

Dixon a déclaré que le Centre est un centre d’apprentissage pour les personnes qui poursuivent une carrière dans le tourisme et l’hôtellerie.

«Le Centre augmentera le niveau d’instruction en proposant des classes et des applications de premier ordre.»

Cela attirera des gens qui essaieront d’apprendre des meilleurs afin qu’ils puissent obtenir leur diplôme avec les compétences et les qualifications nécessaires pour entreprendre une carrière réussie dans les entreprises compétitives mondiales de l’alimentation, du tourisme et de l’hôtellerie », a-t-elle expliqué.

«Les diplômés se traduiront par la source de talents qualifiés et compétents qui fortifieront la réputation d’Adélaïde pour l’excellence de la gastronomie, du tourisme et de l’hôtellerie.

Elle a déclaré qu’un groupe de conception dirigé par un architecte a été sollicité pour créer un concept de conception dont la construction devrait commencer à la fin de 2021.

La dernière pièce de ce puzzle est celle du «phare emblématique» de l’Entrepreneuriat et de l’Innovation ainsi que du Centre.

Le centre, qui sera placé dans une toute nouvelle construction de 16 étages, est clarifié sur le site de Bulk Quatorze depuis le «phare emblématique» de ce quartier d’invention, qui «établira le rythme mondial de la création multidisciplinaire, de l’entrepreneuriat et de la coopération».

La construction devrait compléter 35000 m2 de locaux locatifs pour les startups et les entrepreneurs, la construction devant être achevée à la fin de 2023.

Dixon a signalé qu’une place suggérée reliant le centre aux bâtiments patrimoniaux rénovés de Bulk Fourteen – qui, selon elle, étaient presque tous terminés – pourrait être une qualité significative de la salle publique.

La cyber-sécurité

En juillet, l’Australian Cyber ​​Collaboration Center, appelé A3C, a été créé dans le bâtiment Eleanor Harrald, qui était autrefois le quartier des infirmières, à Bulk Fourteen.

L’A3C, qui a été créé dans le cadre de 10 millions de dollars de fonds gouvernementaux, vise à sensibiliser davantage aux moyens de subsistance de la cybersécurité, à augmenter le nombre d’employés qualifiés grâce à une académie et à étendre une installation de cyber test.

Même si le bâtiment lui-même est destiné à encourager l’évolution d’une main-d’œuvre cyber internationale et à rassembler les industries de l’éducation, des affaires et des affaires.

Dixon a rapporté que le bâtiment Eleanor Harrald fera partie d’une sélection d’installations qui ont placé la cybersécurité et les entreprises innovantes de l’industrie alors que d’autres améliorations dans tout l’enceinte ont été terminées.

Espace

Trouvé dans le bâtiment McEwin de l’enceinte est un assortiment d’améliorations commerciales spatiales, y compris l’Agence spatiale australienne et SmartSat CRC.

Dixon a indiqué que le rez-de-chaussée a été affecté au centre de contrôle de mission et au centre de découverte de l’espace, qui pourraient être gérés par Questacon pour se concentrer sur les voies dans les affaires et les affaires à distance.

«Cela est en train d’être aménagé à l’heure actuelle et nous nous attendons à ce qu’il soit disponible d’ici avril de l’année prochaine. Le reste de l’espace dans cette construction est destiné aux entreprises liées à l’espace », a-t-elle expliqué.

«Il y a beaucoup de logiciels dans son utilisation de la distance, nous voulions donc utiliser le centre de Bulk Fourteen pour le posséder très concentré sur les jeunes d’âge scolaire, ce pipeline inspirant pour les aider à comprendre les voies que vous peut parcourir toute la distance.

«Nous avons également fait travailler Stone et Chalk sur un centre d’incubation de startups à distance dans ce bâtiment également, il s’agit donc vraiment d’un groupe d’entreprises d’études à distance.»

L’Institut australien d’apprentissage automatique

Co-investissement du gouvernement de l’État et de l’Université d’Adélaïde, l’Institut australien d’apprentissage automatique se trouve au coin de North Terrace et Frome Road, au sud-ouest du quartier.

@mdpprogram événement en direct qui se passe maintenant @LotFourteen. C’est formidable d’entendre les histoires de réussite de #mdpp anciens avec @DavidPisoniMP @small_reynolds pic.twitter.com/D9Vweydl1B – Programme de partenariat pour les dispositifs médicaux (@mdpprogram) 9 novembre 2020

Dixon a expliqué l’Institut conjoint universitaire et gouvernemental par le biais d’une coopération avec l’Université d’Adélaïde, qui visait à placer l’Australie du Sud à l’avant-garde de l’apprentissage automatique dans des secteurs tels que l’agriculture, la médecine, les transports et la production innovante.

Elle a déclaré que l’intelligence artificielle et la proximité du centre de recherche avec d’autres entreprises dans les secteurs de haute technologie ont également donné lieu à des opportunités de partenariat.

@MarkZmarzly partageant tous les trucs géniaux @AWSCloudANZ l’équipe fait est 🇦🇺 et plus près de chez elle ici #Adélaïde + @LotFourteen pic.twitter.com/ede88cmQmq – Ben Colley (@BJColley) 12 novembre 2020

L’apprentissage automatique est un domaine de l’ingénierie informatique qui permet aux ordinateurs de maîtriser sans être programmés.

Les chercheurs de l’AIML tentent de faire progresser les connaissances dans des domaines tels que la vision robotique, l’apprentissage du système médical et la modélisation 3D.

Pierre et craie

Le rythme cardiaque de la start-up, géré par Stone & Chalk, a commencé il y a un an dans le bâtiment rénové Allied Health avec 200 espaces de travail.

Il abrite désormais 45 entreprises axées sur la technologie en plus du MIT bigdata Living Laboratory, une initiative impliquant le gouvernement d’Australie du Sud, le Massachusetts Institute of Technology, Bank SA, Optus et DS park.

Selon le site du Department for Trade and Investment, le Bigdata Living Laboratory utilise les outils d’information du MIT pour comprendre les interactions sociétales à travers l’Australie du Sud.

