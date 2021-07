La série Disney + Loki incluait presque un montage de scènes de sexe sauvage

Un tableau blanc présentant un montage de scènes sauvages qui ont été réfléchies pour Loki a été repéré dans Marvel’s Assemble: The Making of Loki.

Après un épisode final absolument tueur, il est sûr de dire que Disney + Loki La série s’est imposée comme l’une des sorties Marvel les plus importantes de la phase 4 du MCU à ce jour.

Non seulement la série a-t-elle expliqué ce qui est réellement arrivé à Loki après sa disparition de la chronologie de 2012 en Avengers : Fin de partie, il nous a aussi présenté Mobius, Sylvie et la TVA, confirmé la bisexualité de Loki (!), nous a offert Alligator Loki (!!) et s’est terminé sur une grosse bombe multivers en forme de Kang le Conquérant (!!!).

Cependant, il semble que la série ait presque pris un très tour différent. Merci aux téléspectateurs aux yeux d’aigle de Assemblé de Marvel Studios: la fabrication de Loki, l’émission contenait presque un montage épicé qui aurait vu Loki faire… *vérifie les notes* « méfait fou, alias sexe », parmi une foule d’autres choses.

La série Disney + Loki incluait presque un montage sexuel « fou ». Image : Disney+

Dans l’épisode spécial des coulisses, nous voyons la tête Loki l’écrivain Michael Waldron se tenant devant un immense tableau blanc plein d’idées pour toutes les choses possibles qu’ils pourraient explorer dans le spectacle.

Si vous mettez l’épisode en pause à ce stade, vous pouvez à peu près distinguer certaines des choses qui sont écrites sur le tableau blanc, y compris un aperçu d’une séquence de montage qui n’a jamais été intégrée au montage final de l’émission.

Les points sur la liste incluent Loki « visiter différentes périodes », « collecter des pierres d’infini » et « avoir le gantelet », ainsi que « plus de sexe, bi, extraterrestre, etc. » et « faire des bêtises folles, c’est-à-dire du sexe ».

On ne sait pas ce que les auteurs entendent par « plus de sexe, bi, extraterrestre, etc. » Voulaient-ils dire des scènes de sexe bisexuelles ? Voulaient-ils dire des scènes de sexe extraterrestres ? Voulaient-ils dire des scènes de sexe extraterrestres bisexuelles ?! Le saurons-nous jamais !?

Ce montage n’était pas la seule chose qui n’ait pas été intégrée au montage final. Il y avait aussi un clip du roi Loki montré dans la bande-annonce qui ne s’est pas retrouvé dans la série. Un camée beaucoup plus grand de Chris Hemsworth a également été coupé de la série qui aurait vu Throg (Thor en grenouille) combattre Loki.

Loki sera de retour pour la saison 2, bien qu’il n’y ait pas encore de date de sortie. Donc, si vous voulez voir ces scènes de sexe de Loki, vous feriez mieux de commencer à vous manifester maintenant.

