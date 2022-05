Doctor Strange 2 : y aura-t-il un troisième film ?

in

La suite de Doctor Strange est en salles et beaucoup s’interrogent sur la possibilité que le Sorcier Suprême revienne dans un troisième volet.

©IMDBDocteur étrange

Doctor Strange dans le multivers de la folie Ce n’est pas le festival des camées que beaucoup attendaient, mais c’est un film avec la marque de son réalisateur, un homme avec une vaste expérience dans le monde des films de bande dessinée : Sam Raimi. Protagonisée par Benedict Cumberbatch dans la peau du Sorcier Suprême, le film suit les alternatives d’une aventure unique au sein du Univers cinématographique Marvel.

Beaucoup de ceux qui ont déjà vu cette histoire soulignent que elizabeth olsen avec son personnage Scarlet Witch est l’un des points forts du film ainsi que les débuts de Xochitl Gomez dans la peau d’América Chávez, l’héroïne qui accompagne le bon docteur dans son voyage à travers le multivers. Ce sont peut-être les préoccupations majeures des Illuminati et non le sort que Stephen Strange a jeté sur Spider-Man : Pas de retour à la maison comme spéculé.

Il y aura peut-être un troisième film !

Y aura-t-il un troisième film ? Le baron Mordo pourrait revenir rendre les choses difficiles pour Stephen. On parle de l’une ou l’autre des deux versions de ce méchant, celle du MCU traditionnel ou celle des Illuminati, surtout maintenant que le Sorcier Suprême s’est aventuré dans le tenue sombre. On peut s’attendre à voir, dans un potentiel troisième volet de cette franchise, le retour de Rachel McAdams comme Christine Palmer pour aider son amant et aussi Wong, joué par Benoît Wongtoujours.

Ce qui est certain, c’est que Docteur étrange est devenu l’un des personnages les plus importants de la Univers cinématographique Marvel et bien que la marque n’ait pas encore confirmé un troisième film du héros, il y a sûrement déjà des plans pour que le Sorcier Suprême vive une nouvelle aventure liée à la « menaces mystiques » pour lequel un personnage de ses caractéristiques est préparé.

Un troisième film Docteur étrange Il faudra beaucoup de temps pour sortir en salles. Pendant, merveille a stipulé les dates de sortie de tous ses films jusqu’en 2023. Il y a des projets en développement comme Captain America 4, Lame Oui Les quatre Fantastiques. Même si la marque dirigée par Kévin Feig travaillait déjà sur ce film, nous pouvons attendre le voir en 2025 ou 2026.

