Méconnaissable: le changement physique de Ciri par rapport à the witcher

La deuxième saison de The Witcher sur Netflix est plus proche que jamais et les attentes augmentent. Après avoir rencontré le 17 décembre 2021 Comme la date de la première, des aperçus et des nouvelles concernant les personnages ont commencé à apparaître. Parmi eux, un aspect qui implique Ciri: la princesse de Cintra, jouée par Freya allan, a subi une changement physique retentissant dès les premiers épisodes. Regardez les photos !

Tant dans la bande-annonce officielle que sur les réseaux sociaux de l’actrice, sa nouvelle apparition est perceptible : Il a laissé derrière lui cette expression enfantine et semble beaucoup plus âgé à cause de sa physionomie. En fait, seulement deux ans se sont écoulés depuis le tournage des première et deuxième saisons, mais ils étaient dans des moments de croissance de la jeune femme : a commencé à 17 ans et a actuellement 19 ans.

@witchernetflix



De plus, la différence physique sera adaptée à l’intrigue car un autre Ciri arrive dans les prochains chapitres. D’après l’histoire originale, il commencera son lien avec Geralt et explorera beaucoup plus son pouvoir. En effet, le personnage d’Henry Cavill sera éclipsé par la jeune femme par moments.

@freyaallan



De cette manière, Freyna poursuivra sa progression de carrière après s’être démarquée lors de la première saison. Elle a même répondu aux critiques parce qu’ils l’ont signalée comme ayant des traits très différents du personnage de l’histoire originale de Andrzej Sapkowski.

@freyaallan



L’actrice a fait ses preuves dans de violentes scènes de bataille. « C’était un défi, un défi que je voulais quand j’ai accepté le rôle. Quand j’ai lu le script, je me souviens juste d’avoir été enthousiasmé par le défi. Et je pense que certaines de ces scènes étaient dans mon audition, donc elles m’étaient familières . », reconnu Comic Book en 2019.

La jeune fille née Oxfordshire, Royaume-Uni, aura une nouvelle opportunité dans la deuxième saison de The Witcher de continuer à augmenter sa popularité. A actuellement près d’un million de followers sur Instagram et après son apparition dans la série Netflix, il a décroché des rôles dans The Third Day et Gunpowder Milkshake.