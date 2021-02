« Nous sommes au milieu d’une pandémie mortelle, les gens perdent de l’argent, des emplois, etc. et Billie Eilish décide de vendre des produits pour 150 à 250 € alors que ses fans ont littéralement 10 à 25 ans. »

Billie Eilish vient de laisser tomber une nouvelle marchandise pour son prochain documentaire, Billie Eilish: Le monde est un peu flou, qui sortira sur Apple TV + le 26 février.

Mercredi 24 février, la chanteuse de « Par conséquent je suis » a partagé des photos d’elle-même dans sa nouvelle collection sur Instagram. La collection de 12 pièces comprend des sweats à capuche, des pantalons de survêtement, des t-shirts et des chaussettes, le tout recouvert de graphiques futuristes. Billie a expliqué que toutes les pièces (à l’exception des chaussettes) sont fabriquées à partir de « tissus organiques » et sont durables.

Elle a écrit: «Tout dans cette ligne (à part les chaussettes) est fabriqué à partir de tissus biologiques! Tous cultivés sans pesticides, ce qui est meilleur pour l’environnement. expédition, ce qui signifie qu’il est plus durable. «

Billie Eilish est critiquée pour avoir vendu 180 dollars de marchandise. Photo: Kevin Mazur / pour iHeartMedia, billieeilish.com

Alors que les fans de Billie vivaient pour les créations, certains pensaient que les articles étaient ridiculement trop chers. La pièce la plus chère de la collection est une paire de pantalons de survêtement en strass au prix de 190 €. Vous pouvez vous procurer le sweat à capuche assorti pour 180 €.

quand billie eilish a dit « je suis trop cher », elle voulait dire « ma marchandise est trop chère » – ck (@billianaoutsold) 24 février 2021

Est-ce juste moi ou le nouveau produit Billie Eilish dégage des vibrations de Corpse? Tout est si joli, leur prix est 💀 pic.twitter.com/JXFokPnIf6 – 🔪 𝕵𝖊𝖓𝖓𝖞 𝖎𝖘 𝖉𝖊𝖆𝖉 死 🔪 (@Corpse___Waifu) 24 février 2021

QUE SIGNIFIEZ-VOUS QUE LA MARCHANDISE DE BILLIE EILISH EST 120 € 🧍🏻‍♀️ – hal (@sawnie) 24 février 2021

L’équipe de merch de billie eilish pense vraiment que j’ai 20 € à dépenser pour des chaussettes et plus de 100 € pour un sweat à capuche. Parce que je ne. – teags (@mxltibinge) 24 février 2021

Alors laissez-moi clarifier les choses, nous sommes au milieu d’une pandémie mortelle, les gens perdent de l’argent, des emplois, etc. et billie eilish décide de vendre du merchandising pour 150-250 € alors que ses fans ont littéralement 10-25 ans 💀 pic.twitter.com/iMS1du4J0d – ⚜️ manon ⚜️ (@ PAINSH0PPlNG) 24 février 2021

Billie a abordé le prix le plus élevé lors du partage d’images de la collection sur Instagram, notant qu’en raison des tissus utilisés pour créer les vêtements et du processus de production, ils sont plus chers que d’habitude.

Elle a ajouté: « Nous avons travaillé dur pour créer des formes personnalisées, en accordant une attention particulière à tous les détails. Vous remarquerez peut-être que les prix sont un peu plus élevés, mais c’est parce que c’est un grand pas en avant pour rendre mes vêtements plus durables. Mon espoir est qu’en investissant dans des articles de plus haute qualité, ils dureront beaucoup plus longtemps, et nous pouvons tous acheter et consommer moins. C’est si important pour moi et j’espère que vous l’aimerez autant que moi. «

