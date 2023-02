Une maman du Dakota du Nord emmène ses enfants faire les courses sans chaussures ni manteaux par temps glacial

L’hiver peut être particulièrement difficile lorsque vous avez de jeunes enfants. On dirait qu’il faut une éternité pour les emmitoufler couche après couche et se battre avec eux pour garder leur manteau et leurs chaussures.

Pourtant, les parents doivent s’assurer que leurs enfants sont habillés de manière appropriée pour les conditions météorologiques froides.

Une mère du Dakota du Nord a été critiquée et même enquêtée par la police après que ses enfants aient été enregistrés à l’extérieur par temps glacial.

Les enfants ne portaient ni chaussures ni manteaux car les températures du Dakota du Nord ont chuté à -9 degrés.

Les jeunes enfants ont été filmés dans le parking d’une épicerie en train d’être chargés dans un caddie par leur mère, vêtue d’un manteau et de bottes.

Alors que la neige tombe sur le sol dans la ville de Williston, dans le Dakota du Nord, il est choquant de voir l’un des enfants assis dans le caddie sans chaussures aux pieds ni même un manteau.

On la voit se frotter vigoureusement les mains pour se réchauffer. Alors que le bambin frissonne dans le chariot, sa mère tire violemment son frère aîné hors de la voiture et le place avec force à l’arrière du chariot.

Comme sa sœur, il ne porte ni chaussures ni manteau et commence immédiatement à frissonner dès qu’il est dehors.

La vidéo a été enregistrée par Holly Uranker, qui a posté l’incident sur Facebook.

« Est-ce une façon d’avoir des enfants habillés par -9 ! J’aurais aimé pouvoir publier la vidéo d’elle sortant le petit garçon de la voiture après l’avoir vue le frapper ! C’était chez Cashwise ce matin ! Uranker a partagé.

D’autres personnes ont été horrifiées par la vidéo des enfants dans la neige.

« Le plus gros problème est qu’elle est prête à le faire en public, que se passe-t-il à la maison? » un utilisateur de Facebook a commenté. « Pauvres petites choses. Incroyable stupidité et négligence.

« La maman a tellement froid qu’elle a les mains dans son sweat-shirt, défendre cela est écœurant », a souligné un autre internaute. « Je peux voir qu’oublier de fermer le manteau d’un enfant ou de détacher ses bottes est une erreur, mais c’est de la négligence et de la cruauté. »

« Et sachant qu’ils sont mis dans un chariot qui est à l’extérieur… Je me demande combien de temps ce chariot est resté là dans le froid. Elle a besoin de s’asseoir dehors sur du métal pendant des heures face au vent ! » un autre utilisateur a partagé.

« Pauvres enfants, j’espère qu’ils obtiendront justice, l’inculperont et mettront les enfants dans un foyer plus aimant! »

Selon le National Weather Service, des températures de -9 degrés peuvent entraîner de graves engelures en moins de 30 minutes d’exposition, même s’il y a peu de vent ou de neige.

Le département de police de Williston a déclaré à KFYR TV qu’il était au courant de la vidéo et a identifié la mère et les enfants impliqués.

«Nous voulons assurer à la communauté que nous travaillons activement sur une enquête et que nous répondons aux préoccupations. La sécurité des enfants et de tous les membres de la communauté est notre objectif principal, nous tenons donc à remercier tous ceux qui ont signalé », ont-ils écrit dans un message Facebook.

Ils ont ajouté que les services à l’enfance avaient été informés de la vidéo et enquêtaient sur l’incident.

Pourtant, après la diffusion de la vidéo et l’implication de la police, certaines personnes ont défendu les actions de la mère.

« Est-ce que quelqu’un a pensé que peut-être ils [the kids] sont désobéissants et elle a juste renoncé à essayer de leur faire porter leurs affaires parce qu’ils faisaient des crises de colère ? » un utilisateur de Facebook a spéculé.

« Honte à tous ceux qui dénigrent cette maman sur la base de 12 secondes de parentalité », a écrit un autre utilisateur.

« On nous dit que nos enfants ne devraient plus porter leurs manteaux d’hiver dans leurs sièges d’auto parce que les sangles ne s’adaptent pas confortablement ou en toute sécurité. »

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.