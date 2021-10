« La famille Ingalls »: les chapitres les plus étranges de « La petite maison dans la prairie »

« La famille Ingall« Est considérée comme la série qui transcende génération après génération. Dans toutes ses saisons, les téléspectateurs ont pu profiter des occurrences des Ingalls, mais aussi cette production nord-américaine nous a laissé des chapitres complètement fous que nous allons revoir ci-dessous.

« Petite maison dans la prairie« A fait ses débuts le 11 septembre 1974 et a duré neuf saisons au total, devenant l’une des meilleures productions réalisées à son époque.

Cependant, comme il s’inspirait des livres de Laura Ingalls Wilder, il n’était pas facile de faire passer les histoires à la télévision à l’époque. On peut dire qu’une grande partie de l’histoire était plus une création de la production qui a fait son propre monde lié au drame télévisé qui a été vécu à cette époque.

LES ÉTRANGES CHAPITRES DE « LA FAMILLE INGALLS »

La pression pour sortir de nouvelles histoires et ne pas décevoir le spectateur est la tâche que les scénaristes et toute l’équipe de production doivent résoudre au quotidien. Dans le cas d « La famille Ingall« N’a pas fait exception et beaucoup l’attribuent au fait que lorsque nous avons vu des épisodes étranges, cela a entièrement répondu à une usure du programme lui-même.

« TANT QUE NOUS SOMMES ENSEMBLE » – SAISON 5 (CHAPITRES 1 ET 2)

Dans ces épisodes de « The Ingalls Family », de nombreux personnages de la série déménagent simplement dans une autre ville. C’est là que pour beaucoup de téléspectateurs, les choses ont commencé à dérailler. Ce qui est frappant, c’est que les personnes impliquées dans l’épisode n’ont jamais fait de voyages en caravane ou en chariot comme c’était populaire à la fin des années 70.

« L’ODYSSEE » – SAISON 5 (CHAPITRE 24)

Ici, nous voyons comment les personnages ont effectué des voyages sur la route incroyablement irréalistes. On peut aussi observer comment Laura aide un enfant mourant à réaliser son rêve de connaître la mer et pour cela il monte dans un train. Au cours de son voyage, il reçoit l’aide de William Randolph Hearst.

« ANNABELLE » – SAISON 6 (CHAPITRE 5)

Une autre chose que nous avons vue dans la série était la présence d’un cirque dans la ville. Dans ce chapitre, nous avons vu Oleson se rendre au lieu de divertissement, seulement pour voir sa sœur obèse dont il avait toujours honte à cause de son poids. Le script de cette partie de la série jusqu’à présent, beaucoup ne parviennent pas à comprendre.

« LE RÊVE D’HALLOWEEN » – SAISON 6 (CHAPITRE 7)

C’est le chapitre le plus détesté de la série. Albert a un rêve à Halloween dans lequel lui et Laura sont kidnappés par une tribu amérindienne rebelle après avoir été pris pour des membres d’une autre tribu. Un fan a qualifié l’épisode de « rêve étrange et d’histoire stupide ».

« SYLVIA » – SAISON 7 (CHAPITRES 17 ET 18)

Ce chapitre semble avoir été celui qui a laissé le plus de cicatrices psychologiques parmi les adeptes de « The Ingalls Family ». Michael Landon a écrit et réalisé plusieurs épisodes pendant longtemps, et pour beaucoup, il était évident que cet épisode voulait qu’il parle d’agression sexuelle.

« IL N’A QUE DOUZE ANS » – SAISON 8 (CHAPITRES 21 ET 22)

L’intrigue de « La famille Ingalls » était pratiquement obsédée par la religion et les problèmes liés à Dieu, ainsi que par les orphelins. Les Ingall en ont accueilli plus d’un, car leurs filles n’étaient plus jolies et télégéniques. Dans ce chapitre, un enfant qui vivait avec la famille est accidentellement abattu lors d’un braquage de banque. Puis le père l’emmène dans une forêt où il demande à Dieu de le guérir.

« LE GARÇON SAUVAGE » – SAISON 9 (CHAPITRES 6 ET 7)

Ce que nous pouvons voir dans ce chapitre est quelque chose que peut-être vous venez de voir est difficile à comprendre pour nous. Un garçon emprisonné dans une cage et amené à Walnut Grove par un vendeur ambulant proposant des élixirs magiques. C’est quelque chose que pour beaucoup, nous ne pouvions voir que dans cette émission et à cette époque.