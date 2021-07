« J’ai dit tellement de choses à l’époque avec lesquelles je ne suis pas du tout d’accord maintenant, ou je pense le contraire. »

Billie Eilish a déclaré qu’elle était « incroyablement embarrassée et honteuse » de ses actions passées.

Dans une nouvelle interview avec Vogue Australia, la chanteuse de » NDA » a apparemment abordé les vidéos offensantes qu’elle a faites à l’âge de 14 ans qui ont refait surface en ligne en juin. Dans le clip, on peut voir Billie articuler une insulte anti-asiatique dans une chanson. À l’époque, Billie s’était excusée auprès de la communauté asiatique sur Instagram.

« J’ai dit tellement de choses avec lesquelles je ne suis pas du tout d’accord maintenant, ou je pense le contraire », a déclaré Billie à la publication. « La chose la plus étrange, c’est que rien ne disparaît jamais une fois sur Internet. Chaque interview que j’ai faite quand j’avais 15 ans est toujours là, et j’y pense constamment. »

Billie Eilish dit qu’elle est « incroyablement embarrassée et honteuse » de son passé. Photo : @billieeilish via Instagram

Elle a ajouté: « C’est vraiment bizarre de voir comment le monde peut voir tous les aspects de votre vie et se remémorer [it]. Il est tellement bizarre.

« Internet évoque des choses du passé de tout le monde et je me dis : » Vous ne comprenez pas que tout le monde est incroyablement gêné et honteux de son passé ? Par exemple, ne pensez-vous pas au fait que vous êtes peut-être gêné par votre passé, alors peut-être que tout le monde est embarrassé aussi ?' »

En plus de la réaction contre ses vidéos passées offensantes, Billie a également été touchée par une autre vidéo refaite surface. La semaine dernière, Billie a reçu un contrecoup pour avoir dit que son personnage de dessin animé préféré était Cindy de Les Boondocks dans un Entrevue 2018 avec Montréalité. « C’est moi si je faisais tout ce que je pensais faire. Si je n’avais pas un bon jugement », a déclaré Billie.

Nous vous avons dit qu’elle était une accro de la culture. Ce personnage a été littéralement placé dans les Boondocks pour faire la satire des filles blanches qui construisent toute leur personnalité à partir de la culture hip-hop… Et c’est son préféré. pic.twitter.com/ikGLxNQVfd – BlerdCon Twenny Twenny Wun (@LoLoVonZ) 8 juillet 2021

Certains pensaient qu’il s’agissait d’un exemple d’appropriation culturelle parce que Cindy est une fille blanche qui est considérée comme une « vautour de la culture » ​​et est obsédée par la culture noire. Billie n’a pas encore commenté les critiques.

