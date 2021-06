Elden Ring Open World a six zones principales, chacune avec un demi-dieu

Elden Ring semble être un jeu beaucoup plus ouvert et de forme libre par rapport aux titres de Dark Souls du passé, avec six emplacements principaux à explorer et un demi-dieu à conquérir à la fin de chacun. La structure est détaillée dans une nouvelle interview avec le réalisateur Hidetaka Miyazaki, gracieuseté d’IGN. Le décor lui-même s’appelle The Lands Between, un nom inventé par Une chanson de glace et de feu l’auteur George RR Martin lui-même.

Miyazaki explique ensuite que six zones principales composent The Lands Between, qui sont toutes gouvernées par un demi-dieu. Il y aura un ordre naturel dans les combats de boss, mais vous pouvez briser la séquence et tracer votre propre chemin. « Nous voulions offrir un niveau gratuit de progression et d’exploration à travers les terres entre les deux, donc il y a beaucoup de façons différentes. Vous ne pourrez pas accéder à tout dès le début, mais il y a beaucoup de façons différentes d’aborder chacun Et il y a beaucoup de liberté quant à l’ordre dans lequel vous abordez les différents domaines également. «

Toutes les zones en question auront leur propre donjon principal, avec une zone de hub principale les reliant ensemble – il est déverrouillé plus tard dans le jeu. Un contenu plus facultatif comprend « une grande variété de catacombes, de châteaux et de forteresses qui sont dispersés sur toute la carte ».

Dans un autre article d’IGN, Miyazaki a évoqué les contributions de George RR Martin, déclarant que le jeu devrait être plus facile à comprendre que les récits antérieurs de FromSoftware. « Nous pensons que, parce que c’est un jeu basé sur ses personnages, c’est beaucoup plus facile à comprendre, beaucoup plus facile à aborder dans ce sens. C’est donc moins abstrait. Alors que le personnage-joueur lui-même est, comme vous pourriez l’être familiers avec d’autres jeux, un peu plus anonymes, un peu plus une ardoise vierge sur laquelle le joueur se projette, d’autres personnages fourniront ce sens de la profondeur et ce sens de la couleur et des motifs multiples et des arrière-pensées qui vont les garder engagé et les laisser deviner pendant qu’ils explorent le monde. »

