Découvrez la douce façon dont Natalia Bryant a honoré son père Kobe avant sa cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée

Natalia Bryant a trouvé une façon touchante de célébrer son défunt père, Kobe Bryant, avant sa cérémonie d’intronisation au Temple de la renommée.

L’ancienne légende de la NBA sera honorée aujourd’hui lors de la cérémonie d’intronisation au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame 2020, où il sera intronisé à titre posthume après le report de la cérémonie de l’année dernière en raison de la pandémie.

Vanessa Bryant et Natalia Bryant lors de la cérémonie de remise des prix et de la célébration de la promotion 2020 dans le cadre de la cérémonie d’enrôlement du Temple de la renommée du basketball 2020 le 14 mai 2021. Jennifer Pottheiser / NBAE via Getty Images

Dans le cadre de la cérémonie d’enrôlement du Basketball Hall of Fame 2020, la fille aînée de la star de la NBA, Natalia, est apparue aux côtés de sa mère, Vanessa Bryant, lors de la célébration Tip-Off vendredi pour recevoir une veste et une bague pour Kobe.

Natalia Bryant avec les intronisés de la promotion 2020. Andrew D.Bernstein / NBAE via Getty Images

Dans un moment fort, la jeune femme de 18 ans a honoré l’héritage de son père en portant elle-même la veste et la bague à blason, tandis que d’autres intronisés arboraient eux-mêmes leurs vestes et leurs bagues. Sa mère se tenait fièrement à ses côtés, gardant une main sur le prix alors qu’ils célébraient l’événement ensemble.

Vanessa Bryant et Natalia Bryant reçoivent la veste et la bague pour Kobe Bryant. Andrew D.Bernstein / NBAE via Getty Images

Le prix posthume intervient près d’un an et demi après la mort de Kobe et de sa fille de 13 ans, Gianna, dans un tragique accident d’hélicoptère qui a également coûté la vie à sept autres victimes.

Vanessa Bryant, qui aurait célébré 20 ans de mariage avec son mari le mois dernier, a partagé vendredi une série de publications Instagram depuis l’intérieur du Naismith Memorial Basketball Hall of Fame situé à Springfield, dans le Massachusetts, y compris des photos de la propre exposition de son défunt mari qui elle a aidé à concevoir.

Sur une photo, elle a fermé les yeux alors qu’elle posait à côté d’une photo en gros plan du visage de Bryant, leur nez semblant se toucher.

«Je t’aime toujours. ❤️ @ kobebryant📸 », a-t-elle sous-titré la photo prise par sa fille aînée.

Le week-end est devenu une affaire de famille alors qu’ils célébraient l’héritage de Kobe, Vanessa emmenant ses trois filles, Natalia, Bianka et Capri. La femme de 39 ans a pris des photos de ses plus jeunes filles dans l’exposition de leur père, souriant largement alors qu’elles posaient à côté de ses souvenirs et de ses photos.

Sur une photo, Vanessa a pris une photo de sa fille de 4 ans, Bianka, appuyée contre le mur alors qu’elle souriait devant l’exposition de son père.

«Bianka à l’exposition Daddy’s Hall of Fame. ❤️ », pouvait-on lire dans la légende.

Vanessa a pris une photo de sa fille d’un an, Capri, debout devant une photo agrandie de son père, sous-titrant la photo touchante, «Exposition Capri au Temple de la renommée de papa. ❤️. »

Dans un message émouvant, elle a partagé un clip tenant la main de sa fille alors qu’ils étaient assis sur le sol de l’exposition, regardant un clip animé de son mari alors qu’il sortait du terrain en revêtant son maillot des Lakers.

«Cher Kobe, je t’aime. ❤️ #HallofFame # dearbasketball❤️ », a-t-elle écrit dans la légende.

En mars, Bryant s’est ouvert aux gens pour faire face à la «douleur inimaginable» plus d’un an après la mort tragique de son mari et de sa fille.

«Cette douleur est inimaginable», dit-elle. «Tu dois juste te lever et avancer. Manger dans son lit en pleurant ne changera pas le fait que ma famille ne sera plus jamais la même… Mais sortir du lit et aller de l’avant va rendre la journée meilleure pour ma les filles et pour moi. C’est donc ce que je fais. «

À la fin de la journée, trois personnes aident Bryant à traverser ses jours: Natalia, Bianka et Capri.

«Mes filles m’aident à sourire à travers la douleur», dit-elle. « Ils me donnent de la force. »