Miguel Bernardeau quitte Elite pour une autre série Netflix

Netflix a un catalogue super diversifié. Du classique aux propositions de jeunes. Horreur, comédie, romance, drame et suspense. Les séries, films et documentaires que la plateforme a à son actif sont très larges et conviennent à tous les goûts. Élite il fait partie de cette variété. La série espagnole sur un groupe de jeunes d’une école secondaire a immédiatement séduit le public et est devenue l’une des émissions les plus regardées et les plus populaires, même si cela n’a pas empêché Michel Bernardeau dit au revoir à la série.

Depuis son émission en 2018, il a déjà quatre saisons au total et a déjà été rénové pour un cinquième. Plusieurs jeunes acteurs sont passés par la série qui sont ensuite devenus des stars comme Ester Exposito, Jaime Llorente Oui Miguel Herran, qui étaient déjà connus de La Maison du Papier. De plus, il a eu la participation de l’actrice et chanteuse mexicaine Danna Paola.







C’est un fait que le casting est devenu très apprécié des fans, mais la saison suivante, Guzmán, joué par Bernardeau, ne fera plus partie de Élite. Nous allons vous expliquer pourquoi l’acteur a choisi de quitter la série espagnole.

Pourquoi Miguel Bernardeau ne reviendra pas en Elite

Michel Bernardeau a attiré les fans avec son personnage Guzman Nunier Osuna et était présent dans les quatre saisons. Mais si vous avez déjà vu le dernier opus, vous le saurez (SPOILERS !) que ce caractère et Ander, interpreté par Aron cornemuseur, ils quittent l’école Las Encinas pour entreprendre une aventure unique autour du monde. Malgré le fait que les adeptes de la série Netflix connaissaient ce sort des personnages, il n’a jamais été clair pourquoi la production a pris cette décision.

La vérité est que du côté de Miguel, ses projets pourraient y être pour quelque chose. L’acteur espagnol de 24 ans a déjà tourné une nouvelle série intitulée Tout le reste, dans ce cas, pour HBO et il sortira dans les prochains mois. Mais pas seulement ça. De plus, le jeune homme se lancera dans un projet très ambitieux également pour Netflix rien de plus qu’avec les créateurs de Sombre, Baran bo odar Oui Jantje Friese.

Miguel Bernardeau quitte Elite pour une autre série Netflix (Photo : IMDb)



La série s’appelle 1899 et il sera multilingue, c’est-à-dire qu’il sera parlé en anglais, ainsi qu’en espagnol, allemand, français, portugais, entre autres langues. Il suit l’histoire d’un groupe d’immigrants quittant la ville de Londres sur un bateau à vapeur pour New York. Cependant, sur le chemin, ils rencontrent un bateau à la dérive et ce sera le début d’un horrible cauchemar.

Oui ok n’a pas encore de date de sortie, la série pourrait sortir l’année prochaine puisqu’en mai ils ont commencé à tourner à Berlin. Ce projet représente une opportunité importante pour Miguel Bernardeau qui se plonge dans une parfaite production internationale afin que sa carrière transcende les frontières.