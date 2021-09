Billie Eilish dit que sa sexualité n’est l’affaire de personne d’autre

Billie Eilish avait déjà été accusée de queerbaiting en juin après avoir sous-titré une photo : « J’aime les filles ».

Billie Eilish a mis fin aux questions sur sa sexualité dans une nouvelle couverture de Elle et a déclaré que ce n’était « l’affaire » de personne d’autre.

Plus tôt cette année (10 juin), Billie Eilish a partagé une série de captures d’écran de son clip « Lost Cause » sur Instagram. Elle a posté les photos avec la légende : « j’aime les filles ». Certains fans ont interprété cela comme Billie sortant comme gay. Cependant, Billie n’a pas expliqué le sens de la publication et les fans ont commencé à accuser la star de 18 ans de queerbaiting.

Maintenant, Billie a directement répondu aux accusations de queerbaiting et a dit aux gens qu’ils devaient s’occuper de leurs affaires.

Dans une interview avec Elle, Billie a été interrogée sur l’examen minutieux de ses fréquentations et de ce qu’elle porte, et elle a ajouté : « Ou ma sexualité ! » Billie a ensuite précisé: « Comme, oh ouais, c’est l’affaire de tout le monde, non? Non. Où est cette énergie avec les hommes? Je voulais juste faire une chanson une fois, puis j’ai continué à faire des chansons. Je n’ai jamais dit: » Hé, fais attention pour ma vie.' »

Billie a ensuite révélé qu’elle faisait de son mieux pour éviter de donner de l’énergie aux trolls. Elle a expliqué: « Tous mes amis savent que je ne veux voir aucun de [the negative chatter]. Quand les gens m’envoient quelque chose de méchant, ça me fait mal à l’âme. »

Au moment des accusations, Billie a aimé une photo disant que ses fans sont « gênants » et a partagé un selfie avec la légende : « Je suis fatiguédddddd ».

Ailleurs dans l’interview, Billie a appelé les gens qui la critiquaient pour avoir changé son image et a révélé qu’elle « avait perdu 100 000 abonnés » à cause d’une photo de ses seins. Madonna a également défendu Billie pour avoir porté exactement ce qu’elle voulait.

