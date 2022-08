L’acteur de Stranger Things rejoint la saison 5 de Fargo

NETFLIX

Une figurine Netflix devrait rejoindre la série à succès. Découvrez qui se retirera de la fiction avec Millie Bobby Brown !

©NetflixUne figurine de Stranger Things rejoindra la cinquième saison de Fargo.

La quatrième saison de choses étranges a abouti à Netflix le mois dernier pour clarifier une chose : la popularité de ses acteurs ne fait que croître à pas de géant. C’est que depuis que la série des frères Duffer est arrivée sur la plateforme de streaming, ses protagonistes sont passés d’interprètes discrets à des stars internationales. En ce sens, les membres de la fiction ont commencé à rejoindre de nouveaux projets qui ont encore enrichi leur carrière. L’un d’eux rejoindra même une production primée : Fargo.

En 2014, cette anthologie, inspirée du film éponyme des frères Coen de 1996, est venue montrer des histoires de crime qui ont un point commun : elles ne sont toujours pas résolues. Depuis lors, quatre parties ont été présentées, dont trois sont disponibles dans le catalogue Netflix en Amérique latine. Mais le cinquième volet est déjà en route et aura comme grande signature une figure de la série des Millie Bobby Brown. C’est à propos de qui? Rien de moins que Joe Keery.

L’acteur est chargé de donner vie à Steve Harington, l’étudiant Hawkins qui a été le partenaire de Nancy et qui a maintenant rejoint le groupe d’amis, dans un rôle beaucoup plus adulte et responsable. Mais la science-fiction et les laboratoires pleins d’expériences seront momentanément laissés de côté : désormais, il rejoindra Fargo 5qui se déroulera en 2019, et qui promet d’allier drame et comédie.

Ce n’est pas le seul ajout ! également ajouté à la série Lamorne Morris et Richa Moorjani. Alors que Joe Keery jouera un personnage appelé Alligator Tillmann, Morris jouera Witt Farr et Moorjani jouera Indira Olmstead. Ils rejoindront Juno Temple, Jon Hamm et Jennifer Jason Leigh dans le casting. Ainsi, la série reviendra après deux ans de pause après la saison menée par Chris Rock, Jason Schwartzman et Timothy Olyphant.

Depuis son ascension vers la gloire avec choses étranges, l’acteur de Steve Harrington a réussi à se construire une carrière loin de la fiction Netflix. Certaines de ses productions les plus remarquables, en fait, peuvent être trouvées sur d’autres plateformes de streaming telles que fête sur HBO Max ou FreeGuy sur Star+. Cependant, son prochain projet montrera son côté plus romantique. Il s’agit de Confitureun film qui jouera aux côtés de Camila Morrone et Aldis Hodge.

