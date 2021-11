PEN15 se termine à Hulu après deux saisons

Les créateurs de PEN15 mettent fin à la série, mais Hulu garde la porte ouverte pour qu’ils reviennent plus tard.

Ce sera une course de deux saisons pour PEN15 à Hulu. La série acclamée par la critique se terminera avec la conclusion de la saison 2, avec le deuxième lot de la saison, qui sert désormais des derniers épisodes de la série, arrivant en décembre. Les fans ne devraient pas commencer à se diriger vers le siège de Hulu avec des torches et des fourches, car cette décision est venue directement des leaders de la série, Maya Erskine et Anna Konkle.

Par THR, Erskine et Konkle travaillent sur la série depuis près d’une décennie, même avec seulement deux saisons jusqu’à Hulu. Cela les a laissés prêts à faire une pause, et les éloges qu’ils ont reçus de PEN15 devrait leur permettre d’aligner d’autres concerts beaucoup plus facilement. THR rapporte également que Hulu a laissé la porte ouverte pour un retour à PEN15 devraient-ils changer d’avis. Bien qu’aucun autre projet chez Hulu ne soit gravé dans le marbre, le streamer voudrait également travailler avec les deux sur d’autres titres à l’avenir.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

PEN15 a été nominé pour un Emmy cette année pour la série comique exceptionnelle en plus de marquer un classement de 97% sur Rotten Tomatoes. Ce succès peut amener les fans à se demander pourquoi la série doit se terminer, mais la réalité est que les jeunes de 34 ans ne peuvent jouer que des lycéens pendant si longtemps. Ils ont commencé à obtenir des rôles plus conformes à leur âge réel, notamment Erskine rejoignant Ewan McGregor dans Obi Wan Kenobi et Konkle embarquant dans le film Ensemble ensemble.

Auparavant, Maya Erskine et Anna Konkle ont détaillé au New Yorker les difficultés auxquelles elles ont été confrontées en essayant de filmer la saison 2 de PEN15 pendant la pandémie. Ils ont également révélé comment ils avaient toujours imaginé que la série se terminerait après trois saisons, car ils « devraient tous dépasser la septième année » à un moment donné. Maintenant, il semble que les deux préféreraient simplement arrêter pendant qu’ils sont en avance et se concentrer sur d’autres efforts créatifs.

« La saison 1 nous a choqués par les moments où nous avons ressenti la douleur de manière si viscérale – c’était surprenant pour nous [because] dans notre esprit, c’étaient des scènes amusantes, mais cela transformerait le spectacle lentement au fur et à mesure que nous le faisions », a également déclaré Erskine à Deadline du spectacle devenant plus sombre dans la saison 2. « J’ai ri tous les jours avec elle parce que je pense que dans le premier saison, il y avait tellement de pression et nous l’avons traitée comme « c’est probablement la seule saison que nous aurons jamais ». Nous n’avons pas pu nous asseoir dans le plaisir d’avoir à nouveau 13 ans.

Konkle a ajouté: «Je pense qu’il y a quelque chose à pouvoir y retourner et à être super positif et naïf – il y a quelque chose d’amusant et de rafraîchissant à y aller. J’ai l’impression que dans 10 ans, nous nous dirons : ‘C’était une thérapie ou c’était du pur masochisme ?’ »

La seconde moitié de la saison 2 de PEN15, qui sert maintenant de dernière saison, fera ses débuts sur Hulu le 3 décembre. Vous pouvez maintenant regarder les épisodes précédents sur le service de streaming. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.





La bande-annonce de la saison 2 de Black Market explique l’agitation avec le regretté Michael K. Williams Black Market avec Michael K. Williams revient sur les évolutions des marchés illégaux depuis la première saison.

Lire la suite





A propos de l’auteur