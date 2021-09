Billie Eilish dit que les hommes qui ne parlent pas du projet de loi sur l’avortement au Texas la rendent « malade »

in







«Je suis tellement fatigué. Ça me rend malade combien d’hommes ne disent rien quand il s’agit des droits des femmes.

Billie Eilish s’en est pris aux hommes qui ne parlent pas du projet de loi sur l’avortement au Texas, affirmant qu’ils la rendent « malade ».

Le chanteur de « Happier Than Ever » s’est exprimé en réponse à l’introduction, la semaine dernière, du projet de loi sur le rythme cardiaque fœtal du Texas – qui interdit essentiellement la majorité des avortements dans l’État.

Le projet de loi ne propose l’avortement qu’aux personnes enceintes de moins de six semaines – généralement avant que quelqu’un ne sache qu’elles sont enceintes – et ne permet pas d’exception pour les victimes de viol ou d’inceste.

Dans une publication sur Instagram, Billie a déclaré qu’elle en avait marre des hommes qui « ne disent rien » sur l’avortement et les droits des femmes.

Billie Eilish s’exprime sur le projet de loi sur l’avortement au Texas. Photo : Jesse Grant/Getty Images pour Disney, @billieeilish via Instagram

« Je souhaite vraiment que les hommes se soucient davantage », a déclaré Billie dans une histoire Instagram. « Je suis tellement fatigué. Ça me rend malade combien d’hommes ne disent rien quand il s’agit des droits des femmes.

Elle a poursuivi: « Si vous et vos » potes « ou frères ne parlez pas des lois sur l’avortement au Texas, il y a de fortes chances que vous fassiez partie d’un problème. »

La loi, qui limite la majorité des avortements au Texas, est unique en ce sens qu’elle ne sera pas directement appliquée par l’État. Au lieu de cela, les citoyens privés pourront intenter des poursuites contre ceux qu’ils accusent d’avoir aidé ou encouragé une procédure illégale, selon Yahoo News.

Billie Eilish s’exprime sur le projet de loi sur l’avortement au Texas. Photo : @billieeilish via Instagram

Billie a régulièrement parlé du droit à l’avortement. En 2019, elle a parlé de diverses lois restrictives sur l’avortement aux États-Unis, écrivant : « Honnêtement, je ne peux même pas regarder mon téléphone. Je n’ai pas de mots pour les salopes de cette putain de Maison Blanche.

« C’est tellement incroyable. Ça me rend, genre, rouge. Ça me fait péter les oreilles. Les femmes devraient dire, devraient faire, ressentir, et être exactement ce qu’elles veulent. »

Lizzo, Reese Witherspoon, Pink et Yungblud sont d’autres célébrités à s’exprimer sur le projet de loi sur le rythme cardiaque.

Lors d’un live sur Instagram, Lizzo, qui a grandi au Texas, a ajouté: « » Vous avez le droit de faire ce que vous voulez faire, mais les gens qui font des lois doivent rester en dehors des affaires du corps des gens. «

« Concentrons-nous sur le fait qu’il y a des infirmières qui travaillent en permanence, qui n’ont pas de pauses, qui n’ont pas la possibilité de manger. »

