Sacha Baron Cohen confirme le retour d’Ali G

S’adressant à GQ pour savoir s’il y avait du vrai dans les rumeurs de retour, il a déclaré: « Oui, je voulais juste monter sur scène et fouiner et voir à quoi ressemblerait Ali G avec une foule. C’était vraiment très amusant. »

Il a décidé de retirer le personnage en 2007 car il devenait trop reconnaissable et il ne pourrait plus s’en tirer avec les farces.

S’adressant à Variety, il a déclaré: « J’ai fait sortir Borat à cause de Trump. Il y avait un but à ce film, et je ne vois pas vraiment le but de le refaire. Alors oui, il est enfermé dans le placard. «