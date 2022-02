Le jour où Will Smith a utilisé sa renommée de la manière la moins attendue

Hollywood

l’acteur de hommes en noir rappelé comment il était temps que, grâce à Le prince du rap, est sorti d’un pétrin dans lequel il se trouvait. « J’ai rencontré des gens qui pèsent sur la célébrité. J’adore ça », a-t-il déclaré.

© GettyL’acteur vient d’être nominé pour King Richard.

Le grand débat autour de la notoriété passe par la vie privée et l’intimité qui se perd lorsqu’un certain niveau de notoriété est atteint. Pensez à des chiffres comme MillieBobby brun ou Leonardo DiCapriopour donner comme exemples deux cas de générations très différentes, qui ne peuvent mettre les pieds dans un espace public sans être, au moins, photographiés même contre leur gré et, à maintes reprises, harcelés par des fans qui veulent un autographe ou un selfie.

Pour Will-Smithl’un des acteurs les plus importants de Hollywoodc’est loin d’être un problème et il l’a bien précisé lors d’un entretien avec Jimmy Kimmel. Sur son chemin à travers le spectacles de fin de soirée il se souvenait du moment où une célébrité l’avait sauvé d’un problème compliqué. « J’ai rencontré des gens qui pèsent sur la célébrité. Moi j’adore »a affirmé l’artiste, qui a ensuite raconté comment la situation avait été.

« L’exemple parfait était probablement il y a 3 semaines. Je conduisais et j’ai remarqué que je n’avais pas de carburant. Je ne faisais pas attention, je n’avais pas de carburant. »ça a commencé Forgeron. Comme c’était à plus ou moins 30 minutes de chez lui, il savait qu’il n’en aurait pas assez pour s’y rendre, alors il s’est rendu dans une station-service. C’est là qu’il s’est rendu compte qu’il avait oublié son portefeuille et qu’il n’avait pas d’argent pour payer le carburant.

« J’étais comme, ‘quelle tragédie.’ J’ai commencé à réfléchir. ne pouvait pas appeler Jade, parce que j’ai dû conduire 30 minutes, et j’ai regardé de l’autre côté, et j’ai vu un gars d’environ 36 ans. C’était : ‘Ce type est fan de Le prince du rap‘ »a-t-il souligné, tout en remarquant : « Tu te rends compte! ». Alors, il a décidé de baisser la vitre et de faire un visage très similaire à celui que son personnage faisait dans la sitcom des années 90. Puis, il a été reconnu par le fan, qui lui a demandé une photo. « Je lui ai dit oui, ça allait lui coûter 10 dollars. J’étais très excité. On a pris le selfie, il m’a donné les 10 dollars. Je lui ai dit : « Donnez-moi un numéro et je vous les rendrai. Et il répond : ‘Ami, pas question. Vous les avez gagnés ‘ »s’est souvenu l’acteur qui a alors regardé la caméra avec une totale complicité pour la manière dont il avait été sauvé.

Troisième peut être le charme de Will Smith

Comme on s’y attendait, Will-Smith a reçu une nomination pour son travail en tant que Richard Williams dans roi richardle film qui racontait la vie du père de sœurs Venus et Serena Williams, et comment son plan a servi à transformer ses filles en stars du tennis d’élite. Après ses deux nominations perdues, la première en 2002 pour Ali puis en 2007 par À la recherche du bonheurTout indique que ce sera son année. Il a les condiments qui L’Académie ont tendance à aimer, comme jouer une vraie personne et la transformation physique (Forgeron pris du poids pour son rôle). Bien sûr, il faut battre le favori, Benedict Cumberbatch (Le pouvoir du chien), et celui que beaucoup de fans veulent gagner, Andrew Garfield (Tic, tic… BOUM !).

