« Tu te souviens de la dernière fois que j’étais ici ? Et tu m’as fait paraître un peu stupide ?

Billie Eilish a appelé Jimmy Kimmel pour l’avoir rendue « stupide » lors de sa dernière apparition dans son émission.

Maintenant, repensez à 2019. Billie n’avait que 17 ans et est apparue sur Jimmy Kimmel Live et la chanteuse «Happier Than Ever» était interrogée sur sa connaissance de la culture des années 80. Il s’est avéré que Billie ne pouvait pas nommer un seul membre du groupe de rock légendaire Van Halen parce que, vous savez, elle est une adolescente et certaines personnes étaient en fait bouleversées à ce sujet.

Eh bien, Billie est apparue à nouveau sur Jimmy Kimmel Live mercredi soir (13 octobre) et elle avait quelque chose à évoquer avec Jimmy. « Tu te souviens de la dernière fois que j’étais ici ? Et tu m’as fait paraître un peu stupide ? demanda Billie. Jimmy a alors répondu : « Eh bien, ouais, accidentellement. Je ne l’ai pas fait exprès. »

Billie Eilish appelle Jimmy Kimmel pour l’avoir rendue « stupide ». Photo : ABC, Justin Sullivan/Getty Images

Billie a ensuite répondu: « Je pensais que c’était drôle parce que je jouais le jeu, et tout le monde pensait que j’étais en fait sérieux et ne savait rien. Je savais [Van Halen]. Oui, vous avez demandé beaucoup de choses, et je me suis dit : « Je ne sais pas ». C’était marrant. Je m’en fichais vraiment. »

Pour une dose de vengeance, Billie a ensuite demandé si Jimmy savait qui « maman » signifie (c’est utilisé pour exprimer l’attirance pour quelqu’un sur TikTok, un peu comme appeler votre petit ami votre « papa »). Il évita rapidement la question, coupant à une pause publicitaire…

Elle a ensuite eu l’occasion de frapper Jimmy après qu’il ait présenté une liste de seaux que Billie avait écrite à l’âge de 12 ans. L’un des rêves de Billie était de frapper quelqu’un et Jimmy s’est présenté. « Je pense que tu devrais me frapper parce que je suis probablement la personne la plus forte ici. Frappe-moi aussi fort que tu veux dans le ventre, » lui dit-il.

Billie a ensuite pris sa revanche en frappant Jimmy dans l’estomac.

