«Petite maison dans la prairie»: la vraie vie de Mary Ingalls a-t-elle épousé Adam Kendall?

Le personnage de Melissa Sue Anderson, Mary Ingalls, sur la bien-aimée Petite maison dans la prairie série – mettant en vedette Michael Landon et basée sur la série de livres de Laura Ingalls Wilder – est devenue aveugle à cause de la scarlatine. Plus tard, alors qu’elle fréquentait une école pour étudiants malvoyants dans l’Iowa, Mary à l’écran est tombée amoureuse de son professeur et futur mari, Adam Kendall (qui était joué par Linwood Boomer).

Dans la vraie vie, Mary Amelia Ingalls (la sœur aînée de Wilder, l’aîné des enfants de Charles et Caroline Ingalls) ne s’est jamais mariée ni n’a eu d’enfants. Cependant, certains détails de sa vie, comme indiqué sur Petite maison dans la prairie, étaient exactes.

Melissa Sue Anderson comme Mary Ingalls Kendall et Linwood Boomer comme Adam Kendall | Bruce Bermilen / Banque de photos NBCU

Mary pourrait ne pas être devenue aveugle à cause de la scarlatine après tout

Sur Petite maison dans la prairie, Mary est devenue malvoyante en raison d’un accès de scarlatine. À 15 ans, dans l’épisode mémorable de la saison 4 en deux parties «J’attendrai pendant que vous conduisez», le personnage d’Anderson est devenu aveugle.

Selon les mémoires non publiés de Wilder, Fille pionnière (via Children’s MD), la vraie famille Ingalls croyait que leur fille aînée Mary (qui avait en fait 14 ans lorsqu’elle a perdu la vue) était devenue aveugle à cause de la scarlatine. Cependant, ils n’étaient jamais sûrs de la vraie cause. Ils se demandaient parfois si Mary avait eu un accident vasculaire cérébral ou un autre événement médical qui avait conduit à sa déficience visuelle. Leur médecin de famille a pensé que sa cécité était peut-être due à une récente épidémie de rougeole.

«Un matin, quand je l’ai regardée, j’ai vu un côté de son visage déformé», a écrit Wilder à propos de sa sœur aînée Mary. «Ma a dit que Mary avait eu un accident vasculaire cérébral […] Après l’accident vasculaire cérébral, Mary a commencé à aller mieux, mais elle ne pouvait pas bien voir… À mesure que Mary devenait plus forte, ses yeux se sont affaiblis jusqu’à ce qu’elle puisse s’asseoir dans la grande chaise parmi les oreillers, elle pouvait à peine voir.

Dans un article de 2013 dans la revue médicale Pédiatrie, les chercheurs ont conclu que Mary n’était peut-être pas devenue malvoyante et finalement aveugle à cause de la scarlatine. Au lieu de cela, ils ont fait valoir que la méningo-encéphalite virale – qui provoque une inflammation du cerveau – pourrait en être la véritable cause.

Linwood Boomer et Melissa Sue Anderson sur

«Petite maison dans la prairie» | Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

CONNEXES: «Petite maison dans la prairie»: combien d’épisodes de Noël la série a-t-elle et sont-ils disponibles pour diffuser?

La vraie Mary a fréquenté l’Iowa College for the Blind

Le médecin de famille des Ingalls sur Petite maison dans la prairie (Le Dr Hiram Baker, joué par Kevin Hagen) leur a conseillé d’envoyer Mary dans une école pour étudiants malvoyants de l’Iowa. Comme le personnage d’Anderson, la vraie Mary a effectivement fréquenté le Iowa College for the Blind, qui est devenu plus tard la Iowa Braille School.

Selon le blog Pioneer Girl, Mary a étudié et vécu à l’école de l’Iowa de 1881 à 1889. Elle a obtenu son diplôme après huit ans d’études, qui comprenaient des cours dans tout, de la littérature, l’histoire et l’économie à la musique et le braille.

Les étudiants ont également suivi des cours sur des activités potentielles lucratives qu’ils pourraient utiliser pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille après l’obtention de leur diplôme. Pour sa part, Mary a appris à fabriquer des filets anti-mouches pour chevaux, qu’elle a continué à vendre après son retour chez elle dans sa famille à De Smet, dans le Dakota du Sud.

Melissa Sue Anderson et Linwood Boomer | Banque de photos NBCU / NBCUniversal via Getty Images

CONNEXES: La petite maison dans la prairie est-elle sur Netflix?

Elle est retournée à la maison par la suite et a vécu avec sa famille

Sur Petite maison dans la prairie, Mary est tombée amoureuse de son professeur à l’école de l’Iowa, Adam Kendall. Elle et Adam sont retournés à Walnut Grove, Minnesota, pour ouvrir leur propre école pour les élèves malvoyants et aveugles.

Dans la série, le personnage d’Anderson est tombé enceinte deux fois: d’abord avec un garçon, dont elle a fait une fausse couche à mi-chemin de sa grossesse, puis avec son fils, Adam Charles Holbrook Kendall Jr., décédé dans un incendie à l’école.

Dans la vraie vie, Mary ne s’est jamais mariée ni n’a eu d’enfants. Cependant, selon le blog Pioneer Girl, elle a eu un petit ami de longue date qui lui a demandé de l’épouser à un moment donné. On ne sait pas grand-chose de leur relation.

Sa mère, dont Mary était particulièrement proche, lui a laissé la maison familiale de Third Street à De Smet. Ils ont brièvement partagé la maison avec la sœur cadette de Mary et Laura, Grace Ingalls Dow. Mary a écrit de la poésie, qu’elle a parfois publiée, et a continué à vendre des filets à mouches pour chevaux. Pendant ce temps, Caroline («Ma») et Mary ont également loué des chambres à l’étage de la maison et ont fait la lessive pour que les voisins gagnent leur vie après la mort de Papa.

Selon le Museum of the American Printing House for the Blind, Mary est restée proche de sa famille jusqu’à sa mort d’un accident vasculaire cérébral en 1928 chez sa sœur Carrie Ingalls (aujourd’hui Swanzey) à Keystone, dans le Dakota du Sud. Elle avait 63 ans.