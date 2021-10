"Anno 1800" jouer sur PS4 – est-ce possible ?

Dans « Anno 1800 », vous pouvez découvrir la révolution industrielle et l’amener sur votre PC. Mais attendez : vraiment uniquement sur PC ? Ou est-il également possible de jouer au jeu sur une console comme la PS4 ou la Xbox One ? Nous avons tous les faits sur le sujet.

À la question « PC ou console ? » allez, les avis divergent. Mais si de nombreux jeux peuvent désormais être joués sur les deux systèmes, il y en a d’autres qui restent des titres exclusifs. Jusqu’à présent, la série « Anno » a été un tel cas : qu’il s’agisse de « Anno 1404 », « Anno 1503 » ou « Anno 2070 » – chaque partie n’était jouable que sur PC. Il était hors de question de jouer sur PS4 ou Xbox One. Et qu’en est-il de « Anno 1800 » ?

De nombreux jeux peuvent être joués sur la PlayStation 4. « Anno 1800 » n’en fait malheureusement pas partie.



Image : © ACTIVER 2016



La triste réponse est : « Anno 1800 » ne peut également être joué que sur le PC. Le jeu de stratégie en temps réel n’est pas disponible sur PS4 et PS5, sur Xbox One et Xbox Series X/S ou sur Nintendo Switch. Vous ne pouvez même pas lire le dernier opus sur un ordinateur Apple avec macOS. Ce n’est qu’avec un ordinateur Windows que vous pouvez vous immerger dans l’ère industrielle et construire votre propre empire.

Alternatives à « Anno 1800 » sur PS4 et Xbox One





Vous pouvez également posséder de telles îles dans d’autres jeux.



Image : © Ubisoft 2019



Comme cela ne fonctionne pas avec « Anno 1800 » sur PS4, que diriez-vous d’au moins quelques alternatives ? Après tout, des jeux de construction et de stratégie en temps réel divertissants qui vous envoûteront pendant des heures sont également disponibles pour la console.

« Tropico 6 »





La ressemblance la plus proche avec « Anno 1800 » est probablement « Tropico 6 ». Le dernier jeu de la série de l’éditeur Kalypso est non seulement jouable sur PS4, mais aussi sur Xbox One ou sur PC. Pour la première fois de la série, vous dirigez non pas une, mais plusieurs îles dans le jeu de stratégie de construction et décidez vous-même si vous dirigez en tant qu’homme d’État détendu ou en dictateur terrifiant.

« Évolution du monde jurassique »





Vous en avez marre de la révolution industrielle ? Alors essayez « Jurassic World Evolution » et créez votre propre parc de dinosaures ! Il ne s’agit pas seulement de bien placer quelques enceintes et d’attirer le public. Au contraire, vous devez d’abord faire revivre les géants primitifs à l’aide de la biotechnologie, puis les maintenir en vie.

« Vallée des étoiles »





Le jeu indépendant « Stardew Valley » est clairement basé sur « Harvest Moon », un vieux classique de SNES. Le simulateur de ferme populaire au look rétro est également disponible pour PS4, Switch, Xbox One et même les appareils mobiles. Vous n’êtes peut-être pas en train de créer un empire ici comme dans « Anno 1800 », mais vous êtes le propriétaire de votre propre ferme, que vous pouvez développer et gérer à votre guise. Encore plus : vous pouvez vous faire des amis, acheter des animaux pour votre ferme et aider d’autres villageois dans leurs tâches.

