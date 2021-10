Daniel Craig partage quelques conseils clairs pour le prochain James Bond

AVERTISSEMENT : LA VIDÉO CONTIENT UN LANGAGE FORT

Daniel Craig a donné des conseils plutôt directs au prochain acteur qui aura la chance de jouer le rôle de James Bond.

L’acteur de 53 ans a joué 007 pour la dernière fois dans une nouvelle version Pas le temps de mourir qui a établi un nouveau record pour la franchise, gagnant 6,3 millions de dollars (4,6 millions de livres sterling) le jour des avant-premières d’ouverture aux États-Unis.

Sans aucun indice, seulement des conseils, Craig a parlé à Kevin Hart sur Directement du cerf, et a dit: « Il y a quelques choses que je dirais, mais je veux dire, l’une est de ne pas être une merde. »

Il a ensuite ajouté: « Je dirais que vous devez vous en emparer et vous l’approprier. Je pense que c’est la voie à suivre.

« Je veux dire, je me suis engagé autant que possible et j’ai essayé de l’élever autant que possible. J’espère que je l’ai laissé au bon endroit et j’espère que la prochaine personne pourra y arriver mouche.

« C’est une franchise incroyable, je pense toujours qu’il y a beaucoup d’histoires à raconter. Ce qui est bien avec les films de Bond au fil des ans – ils ont toujours changé avec le temps, ils ont toujours reflété quelque peu la politique, ils ont reflété les styles, la mode et la musique. »

Daniel Craig pose après avoir dévoilé son étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Crédit : REUTERS/Alamy Stock Photo

Lorsqu’on a demandé qui il pensait être le prochain Bond, Craig a répondu : « Kevin, Kevin, Kevin, ce n’est pas mon problème.

« J’en ai assez dans mon assiette sans avoir à le comprendre. C’est un mal de cerveau. Je n’ai pas besoin de ça.

« Qui que ce soit, vous savez quoi, ils trouveront quelqu’un de brillant et ce sera génial. Et je serai au premier plan. Je serai à l’avant d’un cinéma avec mon pop-corn et un verre parce que je je ne peux pas attendre. »

Mais parmi les suggestions les plus extravagantes, il y a Le plus grand showman‘s Hugh Jackman – et il est sûr de dire que Craig n’était pas un partisan.

Lors d’une interview sur ITV Lorraine, Craig a été interrogé sur Hugh Jackman lui disant de profiter de ses journées à jouer à 007, auquel il a ajouté: « Il ne le sera pas … sur mon cadavre », a-t-il déclaré avec un sourire narquois alors que Lorraine Kelly gloussait.