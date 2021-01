Les créateurs de Bridgerton: The Musical partagent l’histoire des TikToks viraux

A présent, vous avez probablement non seulement entendu parler de « Bridgerton », mais vous avez également fustigé avec voracité la pièce d’époque « Gossip Girl » qui est à la fois douce et provocante. Comme le reste du monde, Abigial Barlow et Emily Bear ont également regardé le hit de Netflix, mais ces deux musiciens talentueux ont transformé leur amour pour la série en une comédie musicale virale TikTok.

« Nous étions obsédés par la série. Qui n’aime pas ça? Il y a tellement de drame, une si belle narration et j’ai fini de me frotter dessus et il y avait un morceau de dialogue qui se démarquait parmi les autres, et j’ai volé vers mon piano, » Barlow a déclaré à TMRW via Zoom. « Le personnage d’Henry Granville dit: ‘Vous n’avez aucune idée de ce que c’est que d’être dans une pièce avec quelqu’un sans qui vous ne pouvez pas vivre et de vous sentir comme si vous étiez loin d’eux’ et j’étais comme, c’est une chanson juste là. «

Barlow, 22 ans, a fait un saut et a écrit la première chanson, « Daphne’s Song », et l’a partagée sur la plate-forme de médias sociaux. Chanteuse pop et protégée de Meghan Trainor, la plupart des vidéos TikTok de Barlow ont déjà fait la promotion de sa carrière pop en plein essor. Mais celui-ci est devenu viral.

« Je pense que c’est une période vraiment sombre dans le monde et je pense que tout le monde cherche une évasion, quelque chose pour, vous savez, ramener un peu de lumière dans le monde », a déclaré Barlow. « Je pense que, parce que ce projet … avait déjà un public intégré – des gens qui se souciaient des personnages et qui aimaient ça – alors quand ils ont entendu de la musique explorer les personnages d’une manière qu’ils n’avaient pas été auparavant, les gens se sont vraiment identifiés avec ça. »

Bear, qui à 19 ans a déjà largement étudié le piano classique, le piano jazz et la composition à Julliard et à l’Université de New York, a vu le moment viral comme tout le monde et savait qu’elle devait faire partie de cette magie de la création musicale.

«J’ai entendu la chanson qu’elle a commencée et je me suis dit: ‘Oh mon Dieu’. Nous devons le faire », a-t-elle déclaré.

Bear et Barlow, respectivement originaires de Chicago et de Birmingham, en Alabama, sont désormais basés à Los Angeles. Les deux se sont rencontrés après avoir été réunis pour travailler sur un autre projet musical et sont devenus des amis proches dans le processus. Ils savaient donc qu’ils devaient faire équipe et continuer à écrire du nouveau contenu pour «Bridgerton: The Musical».

« Et alors, nous avons été séparés », expliqua Bear. «J’étais au même endroit, elle était au même endroit et puis nous sommes comme, nous devons entrer dans une pièce ensemble parce que quand nous écrivons, c’est très comme boum boum boum boum, très vite comme faire rebondir les choses les uns sur les autres et nous peut le faire sur Zoom mais il n’y a rien de tel que d’être dans la même pièce pour écrire. «

« Nous écrivons incroyablement vite ensemble, donc c’est un peu comme une situation yin et yang lorsque nous écrivons », a ajouté Barlow. «Nos compétences sont si complémentaires. Et donc, quand je manque de place ou que je perds mon inspiration, elle sait toujours quoi faire.»

Le duo d’écrivains musicaux a écrit 11 chansons et compte pour « Bridgerton: The Musical », y compris de nombreux numéros en solo pour les personnages principaux, tout le monde de Penelope Featherington à Queen Charlotte.

« Tous les personnages sont vraiment spéciaux et j’ai aussi l’impression qu’il y a un personnage pour tout le monde. Il y a un personnage pour maman ou un personnage pour les gens qui ne se soucient pas de la romance », a déclaré Bear. « De plus, ils ont si bien raconté l’histoire, comme si vous aviez toutes ces intrigues différentes en même temps, mais vous n’êtes jamais confus. Il y a toujours quelque chose qui vous mène et vous donne envie de regarder le prochain épisode, et l’amour l’histoire est si belle. «

De nombreux membres de la distribution ont jailli de leur amour pour la comédie musicale dans des interviews, et certains ont même contacté ou commencé à suivre les comptes du couple pour suivre leurs progrès. Même l’écrivain de « Bridgerton » Julia Quinn a tendu la main, et « vient de soutenir massivement » ce qu’ils font.

Le but final? Broadway, bien sûr. Mais en attendant, ils prévoient d’exécuter un album concept.

La meilleure partie pour eux, cependant, a été de voir comment leur création a également inspiré d’autres à créer, que les utilisateurs de TikTok chantent avec les versions instrumentales, chorégraphient des séquences de danse entières sur les chansons, créent des playbills, conçoivent des costumes ou construisent des ensembles de simulation. .

«Cela a été vraiment, vraiment cool à voir, même d’autres créatifs se sont appuyés sur cette idée que nous avions il y a deux semaines et ont créé des œuvres d’art plus incroyables», a déclaré Barlow.

Bear a poursuivi: « C’est insensé. Avoir créé quelque chose qui a inspiré tant de gens à puiser dans leur propre créativité est honnêtement la partie la plus cool pour nous. Parce que nous sommes nous-mêmes des créateurs et que nous nous épanouissons d’être inspirés et ainsi le fait que nous pouvons avoir cet effet sur les autres créations, c’est très humiliant. «