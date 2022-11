Bill Maher célèbre le rétablissement de Matthew Perry en temps réel : tout le monde est de votre côté »

Amis étoile Matthieu Perry ne se retient pas lorsqu’il détaille ses luttes contre la dépendance dans ses nouveaux mémoires, mais malgré un passé mouvementé, l’acteur désormais sobre envisage un avenir radieux. Dernièrement, Perry a fait une tournée promotionnelle pour ses mémoires, surnommées Amis, amants et la grande chose terrible. Vendredi soir, il a rendu visite à Temps réel avec Bill Maher où il a abordé de front ses problèmes de toxicomanie. Bill Maher a apporté une certaine légèreté à la situation avec quelques blagues, bien qu’il ait également félicité Perry pour avoir surmonté la dépendance et a dit à l’acteur que tout le monde le soutenait.





« Tout d’abord, je suis tellement content que tu sois là, parce que beaucoup de gens t’ont eu dans la piscine morte … peut-être toi », a déclaré Maher à Perry dans l’émission.

Il n’y avait aucun désaccord de la part de Perry, qui s’est rappelé quand on lui avait donné 2% de chances de survie après l’éclatement de son côlon en raison des effets de l’abus d’opioïdes. Il a décrit avoir été placé sur une machine ECMO, notant qu’il était le seul des cinq patients placés sur l’une de ces machines cette nuit-là à avoir survécu. Perry reconnaît également que s’il comprend que Maher est ouvertement athée, il attribue sa survie à l’intervention divine, croyant qu’une puissance supérieure l’a aidé à s’en sortir.

« Je crois qu’il existe une puissance supérieure », a déclaré Perry. « J’ai une relation très étroite avec lui qui m’a beaucoup aidé. »

Maher a répondu : « Quelqu’un est de votre côté. Tout le monde est de votre côté. Tout le monde est content que tu sois là. »





Les gens soutiennent Matthew Perry

Perry dit dans l’interview qu’il consommait tellement de drogues que, même s’il ne tentait pas intentionnellement de se suicider, il réalisait le danger dans lequel il se mettait, et pourtant il ne pouvait pas s’en empêcher. L’acteur dit que sa toxicomanie découle d’une tentative d’échapper à la réalité, expliquant comment il a dû trouver comment profiter de la vie sans abuser de drogues dangereuses.

« La vraie chose pour moi, et les problèmes que j’ai eus, c’est que la réalité est un goût acquis », dit Perry. « Ce n’est que lorsque je suis devenu en sécurité — je me sentais vraiment en sécurité dans ma sobriété et vraiment fort dans ma sobriété — et pour vous dire la vérité, je suis résilient et je suis fort. »

Dans d’autres interviews récentes, Perry a expliqué comment il a lutté tout au long de sa vie. Il s’agit notamment de faire du tournage un cauchemar pour le réalisateur de Servir Sara avec la co-vedette Elizabeth Hurley. Il a également expliqué comment ses problèmes affectaient le tournage de Amis, mais quoi qu’il en soit, ses co-stars de cette émission étaient là pour lui « comme des pingouins » pour l’aider à traverser cette épreuve. Malgré une controverse apparente sur certains coups à Keanu Reeves qui ne semblaient pas bien atterrir auprès des fans, le livre a été félicité pour avoir fourni un regard honnête sur la vie de l’acteur qui a failli mourir mais a plutôt continué à partager son histoire avec l’espoir d’inspirer d’autres personnes en difficulté.

Amis, amants et la grande chose terrible est désormais disponible en librairie.