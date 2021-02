Préparez l’environnement avec l’énergie du nouvel an chinois

Les Chinois ont pour tradition de nettoyer leurs maisons en prévision de nouveaux cycles. Ils lient cette purification à des moments du calendrier propices au renouvellement de l’énergie. L’un des moments les plus favorables pour ce nettoyage – physique et énergétique – est juste avant le nouvel an.

Le calendrier chinois, cependant, contrairement à notre calendrier occidental, suit les cycles du Soleil et de la Lune. Faites comme les Chinois et profitez de cette période pour renouveler votre vie personnelle et aussi votre environnement.

Par où commencer le nettoyage?

Tout au long de l’année, notre maison et notre lieu de travail conservent des souvenirs, certains bons, d’autres mauvais. Les murs, les meubles et les objets, peu à peu, s’imprègnent de notre propre énergie, et commencent à nous rendre dans la même mesure.

Il arrive un moment où, pour changer les modèles et mettre en œuvre des renouvellements dans nos vies, nous devons effacer ces souvenirs et commencer une nouvelle phase avec plus de légèreté. D’où la nécessité d’un nettoyage.

Premiers pas

Commencez par séparer les objets inutilisés, personnels et ménagers, pour les jeter ou faire des dons. Ainsi, vous faites de la place pour le nouveau et aidez à dynamiser les énergies de votre maison.

Ensuite, faites un bon nettoyage traditionnel, suivi d’un nettoyage énergétique. Pour ce dernier, vous pouvez utiliser de l’eau mélangée à du gros sel ou du vinaigre, en essuyant le sol, les murs et les meubles avec un chiffon. Si vous préférez, utilisez un vaporisateur pour vaporiser l’eau au lieu du chiffon.

Et après le nettoyage?

Il est essentiel de renouveler vos intentions après le nettoyage. Sinon, vous laisserez le champ vibratoire ouvert pour attirer toute sorte d’énergie aléatoire, bonne ou mauvaise, venant des voisins, des visiteurs et même de la télévision allumée, par exemple.

Pendant le nettoyage, mentalisez votre intention de purifier les énergies des environnements. La force de l’esprit est l’un des outils de transformation les plus puissants. Vous pouvez également utiliser, dans cette étape de nettoyage, le son du métal, à travers une cloche, ou encore une application de téléphone portable qui simule ce son, en l’absence d’une vraie cloche.

La vibration des ondes sonores du métal contribue à la purification des énergies. Après le nettoyage, votre maison sera énergétiquement neutre et devra être remplie de vos nouvelles intentions.

Reprogrammer les énergies de la maison

Le rituel de reprogrammation des énergies doit être effectué avec beaucoup de soin et d’affection.

Écrivez vos souhaits et ceux de votre famille sur une feuille de papier;

Allumez un encens avec l’arôme de votre choix ou une bougie et faites le tour des pièces;

Lire et consulter les demandes de chaque résident;

Si vous voulez, à ce stade, mettez une chanson calme et inspirante;

Gardez le journal dans un endroit spécial et relisez-le tout au long de l’année pour renforcer vos intentions.

Ces procédures de nettoyage et de reprogrammation énergétique sont idéales pour la nouvelle année, mais peuvent être utilisées à tout moment par ceux qui déménagent dans une nouvelle propriété ou chaque fois que vous ressentez le besoin de renouveler votre vie et votre relation avec l’endroit où vous vivez.

* Elle est architecte et consultante pour le Feng Shui et la Géobiologie, auteur du livre «Feng Shui – Terapia de Ambientes»