Date de sortie de l’épisode 8 de More Than a Married Couple, spoilers, où regarder – Tout ce que vous devez savoir

Récemment, de nombreux amateurs d’anime recherchent la date de sortie de l’épisode 8 de More Than a Married Couple. Les fans de cette série attendent ce prochain épisode. Maintenant, après avoir pris connaissance de toutes ces choses, nous sommes ici avec l’ensemble complet de détails pour vous aider. Si vous voulez également connaître toutes ces choses, vous êtes au bon endroit.

Dans cet article, nous partagerons toutes les informations concernant la date de sortie de l’épisode 8 de More Than a Married Couple. En dehors de cela, nous partagerons également de nombreux autres détails sur cet anime, comme Comment regarder cette série dans différentes régions. Alors, donnons tous les détails ci-dessous.

C’est un anime japonais et cet anime est basé sur une série de mangas du même nom. Cette série manga a été écrite par Yūki Kanamaru. Le premier épisode de cet anime est sorti le 9 octobre 2022.

L’intrigue de cet anime concerne Jirō Yakuin et Shiori Sakurazaka. Jiro a le béguin pour son amie d’enfance Shiori Sakurazaka, mais l’école a mis en place un programme d’activités pour les couples. Après avoir regardé tous les épisodes publiés, les fans recherchent la date de sortie de l’épisode 8 de More Than A Married Couple. Donc, si vous voulez en savoir plus en détail, jetez un œil ci-dessous.

Date de sortie de l’épisode 8 de More Than a Married Couple

Maintenant, nous allons parler ici de la date de sortie de l’épisode 8 de More Than a Married Couple. Jusqu’à présent, la date de sortie de l’épisode 8 n’a pas été officiellement confirmée, mais selon le calendrier officiel, il devrait sortir le 27 novembre 2022. Si vous voulez vraiment regarder cet épisode, vous devrez attendre la date indiquée.

Liste des épisodes

Voici maintenant la liste des épisodes de cette saison.

Vivre au même endroit, mais pas vivre ensemble

Imaginé, mais pas réel

Brisé, et non rallumé

Un héros, mais pas le personnage principal

Plus qu’un saignement de nez, mais moins qu’un baiser

Un homme vierge, mais pas de femme vierge

Feux d’artifice, mais pas d’étreinte

Où diffuser plus qu’un couple marié?

Maintenant, si vous êtes intéressé à regarder cet anime, vous pouvez le regarder sur AT-X, Tokyo MX et SUN. Il s’agit du réseau officiel de cet anime. Vous pouvez également regarder cet anime sur des plateformes en ligne comme Crunchyroll. Si vous avez manqué des épisodes précédemment publiés, vous pouvez diffuser tous les épisodes à tout moment. La disponibilité de cet anime dépendra de votre région.

Liste des acteurs

Maintenant, voici les détails de la distribution de cette série animée.

Akari Watanabe Exprimé par: Saori Ōnishi[[

Jirô Yakuin Exprimé par : Seiichiro Yamashita

Shiori Sakurazaka doublé par Saki Miyashita

Minami Tenjin Exprimé par: Toshiki Masuda

Sadaharu Kamo Exprimé par: Sho Nogami

Sachi Takamiya Exprimé par: Minami Takahashi[[

Natsumi Ohashi Exprimé par : Azumi Waki

Shū Terafune Exprimé par: Shūichi Uchida

Mei Hamano Exprimé par: Yui Ogura

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tout appris sur More Than a Married Couple Episode 8 Date de sortie dans diverses régions, ses spoilers, les détails de Cast, ses plateformes de streaming en ligne, et bien plus encore. Si vous avez des questions concernant More Than a Married Couple Episode 8 Date de sortie de cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous.

