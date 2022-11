Jones : un nouveau film sur le massacre de Jim Jones à Jonestown est en préparation

Il semble qu’un autre long métrage prévu basé sur l’horrible « Massacre de Jonestown » entre en développement. Variety rapporte que le cinéaste Sally El Hosaini (Les nageurs) est sur le point de réaliser un film sur Jim Jones et l’incident qui a fait plus de 900 morts à Jonestown en 1978. Le cinéaste gallois-égyptien dit que l’histoire telle que la plupart des gens la connaissent est « mal comprise » et espère apporter un nouvel éclairage sur le massacre. Elle a également acquis les droits à vie de Stephan Jones, le fils de Jim Jones, à utiliser pour le film, qui a été doublé Jones.





S’adressant au point de vente, El Hosaini a déclaré: «C’est un chapitre très mal compris de l’histoire américaine. Étiquette de personnes Jim Jones comme un personnage de type Charles Manson de cette époque, mais si l’histoire s’était arrêtée en 1976/7, avant le meurtre-suicide de masse en 1978, on se souviendrait de lui comme de Martin Luther King, Jr. en ce qu’il était antiraciste, pro-LGBT, super progressiste et athée. »

FILM VIDÉO DU JOUR

« Beaucoup de gens éduqués, intelligents et progressistes se sont inscrits au Temple du Peuple, et puis tout a mal tourné. C’est un film sur le narcissisme, les fausses nouvelles, si vous n’êtes nourris que d’un seul récit, ce qu’il peut vous faire, la capacité C’est finalement un drame familial shakespearien.

Selon les cinéastes, elle a également reçu des bourses d’écriture pour aider à la production, dont une de la région de San Francisco. Elle dit que le film est une « histoire de Bay Area parce que c’est de là qu’ils viennent et que beaucoup de survivants vivent encore ».

Aucun acteur n’a encore été annoncé pour Jones.





Il y a plusieurs projets Jim Jones en préparation

Images Sony

Il pourrait y avoir une poignée de films différents de Jim Jones qui sortent à peu près au même moment avec différents films en préparation. En partie à cause du véritable engouement pour le crime qui domine la culture pop ces dernières années, plusieurs films basés sur Jim Jones ont été annoncés depuis l’année dernière. En novembre 2021, il a été signalé que Leonardo DiCaprio travaillait sur un film intitulé Jim Jones cela le verrait jouer le tristement célèbre chef de culte ainsi que produire. Scott Rosenberg (Venin) aurait également travaillé sur le script. L’état actuel de ce projet n’est pas clair et aucune mise à jour majeure n’a été effectuée depuis.

Pendant ce temps, un autre rapport en février de cette année suggérait que Joseph Gordon-Levitt avait été choisi pour jouer Jones dans un film intitulé nuit blanche qui mettrait également en vedette Chloe Grace Moretz dans le rôle de Deborah Layton, survivante du massacre de Jonestown. Guillaume Wheeler (Le fantôme dans la coquille) a écrit le scénario de ce film prévu tandis qu’Anne Sewitsky (Un scandale très britannique) devait diriger. Il est basé sur le mémoire Poison séduisant, que Layton a écrit sur ses expériences avec Jones. Comme avec Jim Jonesil n’y a pas de date de sortie fixée pour nuit blancheet on ne sait toujours pas quand l’un ou l’autre de ces films commencera la production.

Jonesde même, n’a pas de date de sortie pour le moment.