Quand est-ce que Super Mario Bros. The Streaming Movie est sorti pour regarder GRATUITEMENT

Super Mario Bros. fait partie des films de l’année et le monde attend de savoir quand il sera disponible sur les plateformes.

© IMDbQuand Super Mario Bros. The Movie est-il sorti en streaming à regarder GRATUITEMENT.

Les jours passent et depuis le 5 avril, les nouvelles positives n’ont cessé d’arriver pour super Mario Bros, car il s’agit actuellement du film le plus rentable de l’année. La nouvelle adaptation du jeu vidéo de Nintendo est un succès dans le monde entier et l’accueil du public est au rendez-vous lorsqu’il se rend au cinéma. Cependant, il y a une partie qui n’a pas été vue et attend son arrivée sur les services de streaming. Quand serait-ce ?

Au cours des dernières heures, l’animation Illumination réalisée par Aaron Horvath et Michael Jelenic a dépassé les 700 millions de dollars dans le monde, après avoir encaissé 92 millions de dollars le week-end, ajoutés à près de 90 millions de dollars dimanche. Grâce à ces chiffres, il a dépassé Ant-Man et la Guêpe : Quantumania comme le film le plus rentable de 2023 et l’adaptation la plus réussie d’un jeu vidéo, dépassant warcraft (439 millions de dollars).

+ Quand le film Super Mario Bros. sort-il en streaming

Le film mettant en vedette les voix de Chris Pratt et Anya Taylor-Joy a été créé le 5 avril et sera disponible sur la plateforme Paon 45 jours plus tard. Pour le moment, le streaming est disponible aux États-Unis, mais Images universelles signé un accord avec Netflix d’avoir dans son catalogue ses films d’animation partout dans le monde et on croit que Super Mario Bros. arrivera au milieu de cette année.

Le succès vient au film après n’avoir pas conquis les critiques, car les commentaires de la presse spécialisée n’étaient pas les meilleurs : sur Rotten Tomatoes, il a obtenu une note de 58 %, basée sur 235 critiques ; et sur Metacritic, il a un score de 46%. Cependant, cela n’a pas été un frein pour les téléspectateurs qui ont apprécié cette nouvelle histoire du personnage mythique.

Super Mario Bros. Le film se concentre sur Mario et Luigi, deux frères qui voyagent dans un monde caché pour sauver la princesse Peach, capturée par le méchant roi Bowser. Cependant, ce ne sera pas facile pour eux, puisqu’ils devront affronter une armée de champignons avant d’affronter le plus gros adversaire. Ils seront obligés de traverser des routes de briques et des châteaux avec divers dangers qui seront les obstacles qu’ils devront surmonter pour atteindre leur objectif.

