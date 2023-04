Livraison spéciale dans Dead Island 2 : Mon facteur était un zombie – Comment trouver la clé du facteur

Dans L’île morte 2 vous pouvez trouver des tonnes de conteneurs verrouillés connus dans le jeu sous le nom de caisses être désigné. Même si cette désignation est rarement vraiment correcte, on peut facilement ignorer ce fait, après que toutes ces boîtes, valises et casiers tiennent le coup armes et plans rares prêt pour nous.

Pour les atteindre, cependant, nous devons toujours trouver le zombie qui la clé associée transporte avec lui, la boîte forme aussi livraison spéciale pas d’exception, vous êtes déjà assez tôt bel Air peuvent trouver. Cependant, cette caisse est liée à une petite quête qui porte sur le nom Mon facteur était un zombie entend.

Dans ce Guide nous vous expliquerons exactement ce que vous devez faire pour le faire message de recherche pour commencer, quelles conditions sont attachées pour pouvoir terminer la quête avec succès, et où vous avez finalement Wayne le facteur trouve un vomi qui convoité Clé du facteur a dans ses poches.

Livraison spéciale dans Dead Island 2: trouvez Zombie Wayne et la clé du facteur, voici comment

Si vous regardez attentivement partout dans Dead Island 2, vous trouverez toujours des conteneurs verrouillés qui ne peuvent être ouverts qu’avec la bonne clé. Comme la boîte bleue étiquetée Special Delivery, le Trouvé sur Alpine Drive peut être. La caisse est à côté d’un camion de courrier, juste là devant le manoir de Curtis Sinclairs.

Afin d’obtenir l’arme rare qui se trouve dans cette boîte, vous devez, selon les informations Trouver la clé du facteur, ce qui n’est pas si facile, car personne ne vous dit où chercher l’article. Mais il y a des indices. Regardez le sol à gauche de la caisse et vous trouverez l’objet de collection Signature requise.

Cette note vous indique que Wayne le facteur a la clé que vous recherchez, vous pouvez également lire lesquelles ici adresses de livraison l’homme a dû chercher avant de mourir. Une fois que vous avez lu la note, le Quête de rapport recherché Mon facteur était un zombie déclenché, ce qui vous oblige à visiter les adresses spécifiées.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Parce que seulement si vous avez trouvé les trois endroits et là interagit avec les colis du facteur avez, Wayne apparaît personnellement et peut être fait par vous. Mais cela n’est possible que si vous Vomi de type zombie déjà débloqué avoir ce qu’à la fin de vos aventures dans le Studios mensuels est possible.

Avant elle la quête principale À la recherche de Mike perdu Si vous ne l’avez pas rempli, vous ne pourrez pas trouver la note à côté de la livraison spéciale, vous ne pourrez pas interagir avec les colis, et bien sûr vous ne pourrez pas rencontrer Wayne et prendre la clé du facteur de lui.

Monsieur et Madame Doe : Au nord du manoir des Sinclairs ou au sud de la sortie de la zone ouest se trouve l’entrée d’un manoir sans plain-pied et d’une boîte à fusibles. Facilement reconnaissable par les barils explosifs et les zombies de haut niveau. Interagissez avec les colis devant la porte d’entrée.

: Au nord du manoir des Sinclairs ou au sud de la sortie de la zone ouest se trouve l’entrée d’un manoir sans plain-pied et d’une boîte à fusibles. Facilement reconnaissable par les barils explosifs et les zombies de haut niveau. Interagissez avec les colis devant la porte d’entrée. Tao, c/o The Goat Pen : Vous connaissez probablement déjà la chèvrerie, c’est-à-dire le manoir au sud-est de Bel-Air. Juste à l’extérieur de l’entrée principale se trouvent d’autres colis avec lesquels vous devez interagir pour trouver Wayne.

: Vous connaissez probablement déjà la chèvrerie, c’est-à-dire le manoir au sud-est de Bel-Air. Juste à l’extérieur de l’entrée principale se trouvent d’autres colis avec lesquels vous devez interagir pour trouver Wayne. Poulain Swanson: Oui, l’Alpine Drive mentionnée dans la note passe à l’est du quartier, mais elle s’incurve vers l’ouest vers le nord, hors de votre carte, et mène tout droit au manoir que vous avez trouvé au début de votre aventure, c’est-à-dire pendant la quête principale Emma, ​​​​désespérément recherchéeexploré : la maison de Colt Swanson.

© Deep Silver/Dambuster Studios

Au Forfaits dans le manoir de Swanson pour trouver, vous devez accéder à la propriété via le 781 Chemin d’accès entrez puis frayez-vous un chemin jusqu’au garage. Tenez-vous près de votre point de départ les derniers colis de Wayne et si vous interagissez avec eux, le zombie dégoûtant apparaîtra et vous attaquera.

Pas un bel adversaire et donc pas un beau combat, mais ça en vaut la peine car on peut tuer son cadavre prendre la clé du facteurce qui vous permet enfin pour ouvrir la livraison spéciale. Vous obtenez ainsi une arme unique qui vous servira certainement à l’avenir.