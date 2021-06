Comment utiliser le filtre personnage de dessin animé Disney sur TikTok et Snapchat?

Le filtre des personnages de dessins animés de Disney explose vraiment sur TikTok et Snapchat. Voici comment l’utiliser…

Soyez honnête, vous vous êtes certainement demandé à quoi vous ressembleriez en tant que personnage Disney préféré. Eh bien, ne vous demandez plus car il y a un nouveau filtre sur TikTok et Snapchat et il vous transforme en fait en un personnage de dessin animé de Disney.

Le nouveau filtre a déjà accumulé des millions de vues et Internet est obsédé par la façon dont il capte chaque détail.

Le filtre est en fait exclusif à Snapchat, mais les gens l’utilisent sur TikTok. Vous vous souvenez en septembre quand Internet était obsédé par le filtre Anime Snapchat et se transformait en leurs personnages d’anime japonais préférés?

Eh bien, cela fonctionne à peu près de la même manière que cela … voici comment l’utiliser.

Comment utiliser le filtre de dessin animé sur TikTok et Snapchat

1) Ouvrez Snapchat et dirigez-vous vers l’écran de la caméra

2) Frappez le visage souriant sur le côté droit du bouton de la caméra, puis appuyez sur « Explorer »

3) Dirigez-vous vers la recherche et tapez un dessin animé

4) Sélectionnez le filtre « Cartoon » – ce devrait être le premier qui apparaisse

5) Ensuite, filmez votre vidéo et enregistrez-la sur votre pellicule

Et voilà! Vous pouvez maintenant télécharger votre vidéo de dessin animé sur TikTok, Instagram ou votre plateforme de médias sociaux préférée.

