Pourquoi certains animaux dorment-ils autant?

Un chien ronfle l’après-midi sur le sol du salon. Morses somnoler le ventre sur une plage. les Lions étendu sur le Serengeti . UNE hippopotame somnoler sur un banc de boue.

Ces scènes endormies peuvent amener les gens à se demander pourquoi ces autres mammifères semblent dormir beaucoup plus que les humains. Ont-ils réellement besoin de plus de sommeil? Est-ce qu’ils dorment simplement parce qu’ils le peuvent? Les humains devraient-ils aussi dormir davantage?

Préparez-vous à une réponse surprenante et fascinante à ces questions:

Personne ne sait.

Bien que constamment étudié, le sommeil est l’un des grands mystères que la science moderne n’a pas complètement percés. «Nous ne savons vraiment pas à quoi sert le sommeil», a déclaré le Dr David Raizen, professeur agrégé de neurologie à la Perelman School of Medicine de l’Université de Pennsylvanie, à 45Secondes.fr.

Raizen a déclaré que les scientifiques ont identifié des relations entre le sommeil et la fonction animale – certains types de sommeil peuvent augmenter la capacité d’une créature à combattre la maladie ou consolider les souvenirs . Pourtant, ces associations ne décrivent pas nécessairement le but ultime du sommeil et peuvent être trompeuses.

« Une chauve-souris brune qui dort 20 heures par jour que vous penseriez être un génie », a déclaré Raizen, évoquant l’idée que le sommeil est censé servir l’apprentissage et la mémoire. De même, une étude de 2017 publiée dans la revue PLOS One trouvé ceci les éléphants dorment en moyenne seulement deux heures par nuit , mais on sait que les éléphants sont des animaux intelligents avec de très bons souvenirs.

« Cette différence dans les quantités de sommeil a été utilisée pour des arguments contre une fonction essentielle du sommeil », a déclaré Raizen. Comment le sommeil pourrait-il être si important si un animal comme un l’éléphant est parfaitement fonctionnel avec seulement deux heures alors qu’un humain typique a besoin de quadrupler?

Mais Raizen pense que le sommeil remplit une fonction essentielle, même si elle est encore mal comprise. Le sommeil a été observé chez tous les animaux jamais étudiés par la science, a déclaré Raizen, le rendant aussi universel à travers les formes de vie que l’apport énergétique. Des études ont également montré que les corps de divers animaux commencent à se décomposer s’ils sont continuellement privés de sommeil, ce qui suggère que le sommeil est essentiel.

Donc, si c’est essentiel, pourquoi n’est-il pas toujours meilleur et le montant toujours similaire, en particulier chez les animaux étroitement liés, comme les mammifères?

Une idée est que le sommeil chez les mammifères a à voir avec la taille du corps et le régime alimentaire, selon une étude de 2005 dans le journal La nature . Dans de nombreuses études sur le sommeil des mammifères, les scientifiques ont observé que moins de sommeil est corrélé à une plus grande taille corporelle, et cette corrélation est plus forte et plus extrême chez les herbivores que chez les carnivores.

Une raison à cela peut être que plus un animal est gros, plus il a besoin de calories et plus il a besoin de temps pour manger. Les herbivores ont tendance à s’appuyer sur des aliments beaucoup moins caloriques que ceux que les carnivores mangent, ils doivent donc avaler beaucoup plus. Cela pourrait expliquer en partie pourquoi un éléphant a peut-être évolué pour ne survivre que deux heures par jour, a déclaré Raizen.

Cependant, la question est loin d’être réglée. Le sommeil est complexe, difficile à mesurer chez les animaux sauvages et encore plus difficile à interpréter.

Dans ce sens, il est important de se rappeler que certaines différences dans le sommeil observé peuvent ne pas être ce qu’elles semblent être. Ce n’est pas parce qu’un chat domestique dort 18 heures par jour qu’il a besoin de tout ce sommeil pour fonctionner, a déclaré Raizen. Un peu de sommeil est probablement une question de commodité – fait quand il n’est pas sécuritaire pour un animal de se déplacer, lorsque la disponibilité de la nourriture est faible ou simplement parce qu’il n’y a rien d’autre à faire.

Quant au sommeil humain? Raizen a déclaré que la chose la plus importante était que les gens écoutent leur corps et dorment autant qu’ils en ont besoin – ce qui représente environ huit heures pour la plupart des gens, mais peut être aussi peu que cinq et jusqu’à 11 heures.

