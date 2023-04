Après avoir volé haut, le score des tomates pourries de Renfield commence à sucer

Renfield est devenu l’un de ces films sur lesquels les gens ne peuvent pas s’entendre lorsqu’il s’agit de savoir s’il est bon ou mauvais. Le film a débuté avec un score impressionnant de 92% de critiques sur Rotten Tomatoes, mais alors que le film obtenait un aperçu décent au box-office de 900 000 € au niveau national, ses critiques ont commencé à plonger massivement.





Bien que les premières critiques du public aient été gentilles, attribuant à la comédie d’horreur un score de 82% et faisant l’éloge de la vision de Nicolas Cage sur Dracula en tant que point culminant du film, la nouvelle vague de critiques n’a pas eu autant de bonnes choses à dire à propos de la dernière refonte d’Universal de sa franchise Monsters. Cela a vu le film tomber en territoire «pourri» avant de revenir à sa position actuelle de 60%. Cependant, il semble, d’après le consensus principal, que la seule chose qui ait sauvé massivement le film soit Cage.

Renfield est une vision différente du mythe de Dracula, avec le serviteur titulaire occupant le devant de la scène et Dracula apparaissant comme son patron autoritaire dans une capacité limitée. Bien que beaucoup aient apprécié le film, une partie de l’équipe de production doit se demander si écarter le comte était la meilleure idée. Les principaux reproches à propos du film semblent être l’absence de véritable intrigue et un ton inadapté entre les principales stars, ce qui n’est pardonné que par certains pour la performance de Cage et la dynamique entre lui et Hoult en tant que Renfield.





Renfield ne joue pas en toute sécurité avec l’IP Dracula

Images universelles

Il y a eu de nombreuses prises sur Dracula au cours du siècle dernier. Pour faire valoir ce point, Renfield est l’un des deux films basés sur la création de Bram Stoker, l’autre étant un thriller d’horreur plus traditionnel, Le dernier voyage de Déméter. Une chose qui peut être tirée de Renfield est que tous les projets Universal Monsters ne doivent pas respecter les règles. C’est quelque chose que Richard Fink de 45secondes.fr a noté dans sa critique du film, en disant :

«À une époque où les propriétés de super-héros et les films basés sur des livres craignent de modifier le matériel de peur de mettre en colère leur public d’origine, la volonté d’Universal de ne pas être précieux avec leurs monstres emblématiques est rafraîchissante. Renfield montre à quel point les Universal Monsters peuvent être polyvalents et qu’il y a encore de la vie dans cette franchise tant qu’elle est infusée de sang neuf.

Il semble que tandis que Renfield n’a pas réussi à atterrir pour tout le monde, il en a fait assez pour prouver que Tom Cruise La momie n’était pas le nombre de morts pour les propriétés et montre en outre qu’il n’est peut-être pas nécessaire d’avoir un univers partagé pour faire de ces personnages des revenus décents. S’il y aura plus à venir Renfield dans le futur, ou peut-être même un spin-off avec Dracula de Nicolas Cage comme leader, ce week-end ne verra probablement pas la comédie d’horreur dépasser Le film Super Mario Bros. en tête des palmarès du box-office. Cependant, il peut toujours en livrer suffisamment pour s’assurer qu’il n’est pas près d’être un flop.