Le CHANGEMENT PHYSIQUE de KRISTIN DAVIS en utilisant du Botox et des fillers pour lesquels elle a été sévèrement critiquée

Vieillir est une façon de célébrer la vie, mais il peut aussi être difficile de se regarder dans le miroir et d’oublier que chaque ride, cicatrice et marque est un rappel de ces expériences, en particulier sous la pression des pairs et pour les stars de la télévision et du cinéma. Dans ce contexte, l’actrice Et juste comme ça et le sexe et la villede HBO Max, Kristin Davis s’est ouverte sur les procédures qu’elle a subies et comment le botox et les charges Ils l’ont amenée à être sévèrement critiquée.

Lors d’un récent entretien avec Le télégraphe, Kristin a parlé des procédures cosmétiques qu’elle a subies ces dernières années et comment elle a été critiquée par le public, mais a également expliqué pourquoi elle s’y est soumise.

Pourquoi Kristin Davis a-t-elle subi des interventions esthétiques pour changer son apparence physique ?

« Il est difficile de se faire face tout le temps plus jeune et c’est un défi de se rappeler que vous n’avez pas à ressembler à ça. Tout le monde sur Internet veut que vous ressembliez à ça (tout aussi jeune), mais ils ne le veulent pas non plus (procédures esthétiques). Ils sont très conflictuels. » a-t-il déclaré au point de vente britannique.

Et il est facile d’oublier que Kristin Davis, 58 ans,a commencé à gagner en popularité dans la culture pop à l’âge de 32 ans, lors de la première saison de Sex and the City (SACT)nous l’avons donc vue changer à l’écran au fil des ans.

Kristine a dit que après avoir commencé le botox, rien n’a été fait pendant un certain temps jusqu’à ce qu’elle commence à utiliser des charges, qui ne se sont pas toujours bien passésl’amenant même à en dissoudre, mais se demander pourquoi ils interrogent les artistes et non les médecins qui pratiquent les procédures. Ces questions sur son changement physique, ils l’ont même fait pleurer.

« J’ai dû les dissoudre (fillers) et ils m’ont ridiculisé sans relâche. J’ai versé des larmes dessus, c’est très stressant. » Kristin Davis au Telegraph.

Kristin a également déclaré qu’elle avait subi des procédures sur le lèvresmais quoi Il a fallu du temps à ses amis proches pour lui dire qu’elle n’avait pas l’air naturelle.: « nPersonne ne m’a dit que ça n’avait pas l’air bien depuis longtemps, mais heureusement j’ai des amis qui me l’ont dit finalement. Le truc c’est que tu ne souris pas devant le miroir“.

Indépendamment du passage des années et de tout changement physique, nous ne pouvons que nous assurer que l’essence de Kristin Davis demeure et que son talent parle de lui-même.. saison 2 de Et juste comme çadans lequel il a un rôle principal, sera présenté en première sur HBO Max le 22 juin.

