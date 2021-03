Xiaomi Mi 11 Ultra: corps en céramique, mini-écran secondaire et zoom 120x pour le mobile Xiaomi le plus avancé

Le nouveau Xiaomi Mi 11 Ultra est officiel. Le constructeur chinois avait plusieurs surprises en réserve pour son grand événement et ce produit phare est son smartphone le plus avancé à ce jour. Un mobile qui intègre un écran secondaire arrière et il conserve les excellentes spécifications que nous avons vues dans le modèle Mi 11 Pro, telles que le processeur Snapdragon 888, son écran AMOLED WQHD + ou le nouveau capteur Samsung ISOCELL GN2.

Ce sont les caractéristiques du Xiaomi Mi 11 Ultra, un appareil qui ajoute zoom numérique jusqu’à 120x et boîtier en céramique noir et blanc. Un pas en avant pour les utilisateurs à la recherche du meilleur de Xiaomi en photographie et en design.

Fiche technique Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra ÉCRAN 6,81 pouces WQHD +, 120 Hz, 480 Hz tactile



AMOLED E4 10 bits, 515 ppp



1550 nits, HDR10 +, MEMC



Gorilla Glass Victus



Écran secondaire arrière PROCESSEUR Muflier 888 RAM 8/12 Go LPDDR5 ESPACE DE RANGEMENT 128/256/512 Go UFS 3.1 Caméras arrière 50 MP (1 / 1,12 « ) 8P, OIS, f / 1,95



Grand angle IMX586 48MP, 128º



Télémacro IMX586 48MP, 5x optique, 120x numérique Caméra frontale 20 MP Tambours Charge rapide de 5000 mAh + 67 W



Chargement sans fil SYSTÈME OPÉRATIF Android 11 + MIUI 12.5 CONNECTIVITÉ WiFi 6, Bluetooth 5.2, 5G, NFC AUTRES Haut-parleurs stéréo Harman Kardon, certifiés IP68, corps en céramique A lire : Films d'horreur de Noël: 8 films pour une célébration ho-ho-horreur

L’Ultra arrive avec un écran secondaire

Le Xiaomi Mi 11 Ultra arrive avec le même panneau 6,81 pouces avec résolution QuadHD + nous l’avons vu sur le modèle Pro: un écran AMOLED 120 Hz légèrement incurvé, compatible HDR10 + et un niveau de luminosité allant jusqu’à 1 550 nits. L’un des meilleurs panneaux Samsung disponibles dans cet appareil est protégé par le nouveau système Gorilla Glass Victus. Comme le modèle Pro, le Mi 11 Ultra est également étanche avec Certification IP68, étant l’un des premiers modèles Xiaomi à obtenir ce niveau de protection.

La nouveauté du modèle Ultra est à l’arrière. Non seulement à cause des changements au niveau photographique, mais aussi parce que un petit panneau secondaire est inséré sur le côté droit de la chambre.

Ce panneau secondaire servira à agir en « reflétant » l’écran principal ou en complément de la prise de photos, en pouvant profitez de la caméra arrière pour prendre des selfies.

À l’intérieur du Mi 11 Ultra, vous pariez sur le Muflier 888, avec un stockage de 256 Go UFS 3.1 et une mémoire RAM qui commence à partir de 8 Go comme dans le modèle Pro, mais sera disponible dans une version avec jusqu’à 12 Go de RAM. La présence du WiFi 6e, de la connectivité 5G, du NFC et du MIUI 12.5 pour le logiciel ne manque pas.

Pour la batterie de ce Mi 11 Ultra, une charge rapide de 67 W est choisie avec une charge sans fil de la même vitesse. Au total, 37 minutes pour charger le 5 000 mAh avec lequel les nouveaux produits phares de Xiaomi arriveront.

Triple caméra avec les derniers capteurs de Samsung et Sony

Dans la section photographique, on retrouve le principal changement de ce Mi 11 Ultra par rapport au modèle Pro.La triple caméra est maintenue, mais le Mi 11 Ultra arrive avec une amélioration significative des capteurs secondaires.

Le capteur principal du Mi 11 Ultra est le Samsung ISOCELL GN2 de 50 mégapixels avec OIS. Accompagnant le nouveau capteur du constructeur coréen, le Mi 11 Ultra arrive avec le 48 mégapixels Sony IMX586 pour ultra grand angle, avec un champ de 128 degrés.

Dans un troisième point, un autre capteur Sony IMX586 48 mégapixels pour téléobjectif est incorporé, avec zoom optique 5x et zoom numérique jusqu’à 120x, ainsi que la stabilisation optique de l’image. Un niveau de zoom supérieur à 50x du modèle Pro et qui est comparable à ce que nous avons vu l’année dernière avec le Mi 10 Ultra. Au niveau vidéo, le Mi 11 Ultra prend en charge Enregistrement en résolution 8K HDR10 + et vidéo au ralenti jusqu’à 1 920 ips.

Selon Xiaomi, la société a fait un pas en avant dans la photographie. Si l’année dernière, ils avaient un millier d’ingénieurs dans le département de la caméra, en 2021, ils ont plus de 2000 personnes. Être plus d’une centaine dédiée uniquement à l’amélioration du traitement.

Versions et prix du Xiaomi Mi 11 Ultra

Le nouveau Mi 11 Ultra a été présenté en Chine, sans détails sur sa disponibilité internationale. Le nouveau terminal sera disponible dans une finition noire et blanche. D’après les mémoires, ce sont les prix des différents modèles:

Xiaomi Mi 11 Ultra (8 Go + 256 Go): 5999 yuans, environ 776,86 euros à changer

Xiaomi Mi 11 Ultra (12 Go + 256 Go): 6499 yuans, environ 841,61 euros à changer

Xiaomi Mi 11 Ultra (version céramique, 12 Go + 512 Go): 6999 yuans, environ 906,35 euros à changer

En développement … vous pouvez suivre l’événement en direct ici.