Quand sortira le prochain chapitre de Physical Skills 100 et qui sont les finalistes ?

le dernier chapitre de Capacité physique 100 laisse la question de savoir qui sont tous les finalistes. Nous vous disons quand l’épisode 9 sera diffusé.

©IMDBChoo Sung-hoon, combattant MMA, est l’un des favoris du public et des concurrents eux-mêmes

Capacité physique 100 est l’une des émissions les plus récentes sur Netflix et, dans le style de Le jeu du calmar, 100 personnes dévouées au sport et prenant soin de leur corps se disputent un prix de 300 millions de won. Le dernier chapitre nous laisse nous demander qui sont les finalistes de Capacité physique 100c’est pourquoi nous vous disons quand est la première de l’épisode 9dans lequel il sera annoncé.

Contrairement à la série dans laquelle tous les chapitres sont publiés, cette émission de téléréalité les a publiés petit à petit, donc 9 n’est pas encore disponible, bien que l’on sache déjà quand il sortira.

Le prochain chapitre de Capacité physique 100saison 9, sera diffusée le 21 février et en elle seront portées à la connaissance des cinq finalistes, dont, jusqu’à présent, nous en connaissons déjà quatre. L’épisode sera l’un des plus longs avec une durée d’environ 1h30.

+ Qui sont les finalistes du Netflix Physical Ability 100 ?

Les derniers épisodes de la télé-réalité nous montrent 5 défis et 4 joueurs doivent participer à chacun d’eux, mais un seul survit. Jusqu’à présent, les gagnants des quatre premiers défis sont connus et vous n’avez qu’à savoir qui sera le cinquième finaliste.

Jo Jin Hyeon il est allé en finale après avoir remporté le défi « The Punishment of Atlas »; Park Jin-Yongest le deuxième finaliste à apparaître après avoir été victorieux dans « Le feu de Prométhée » ; Kim Min Cheol, le sauveteur a été le gagnant de « Les ailes d’Ícaro » ; et Woo Jin-yong vaincu tout le monde dans « La queue d’Ouroboros ».

Le cinquième finaliste n’a pas été révélé, mais Il sera révélé dans l’épisode 9 quand on verra qui remportera le défi intitulé « Le châtiment de Sisyfus ». Cependant, Nous savons que ni Ma Sun-ho ni Choo Sung-hoon n’atteindront la finalel’un des favoris du public, puisque tous deux ont été éliminés avant la fin de l’épisode 8 de la série. Qui pourrait gagner est Yun Sung-bin ou Jung Hae-min.

