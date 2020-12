Mulatto explique en détail pourquoi elle change de nom

Il semble que la rappeuse de Géorgie Mulatto soit connue autant pour sa musique que pour son nom controversé, qui décrit une personne mêlée de noir et blanc.

Le mois dernier, Mulatto a déclaré à HipHopDX qu’elle était de plus en plus fatiguée de la réaction contre son nom. Elle en a parlé à nouveau dans une interview récemment publiée.

« Plus je vieillis, vous savez, juste l’état du monde en ce moment avec Donald Trump en tant que président – enfin pas pour longtemps mais lui étant le président – la brutalité policière, atteignant juste un point où le monde en a assez. J’étais en première ligne pour les victimes de la brutalité policière et du mouvement Black Lives Matter dans son ensemble », a déclaré Mulatto à HotNewHipHop.

« Pour moi, vous arrivez à un point où [the name] ça ne vaut plus la peine « , a-t-elle ajouté. » Je ne sais pas. Votre intention est en quelque sorte mal interprétée … Je ne connais pas encore ma décision finale, mais je suis définitivement à la planche à dessin en ce moment, c’est sûr … En tant qu’artiste qui est aussi établi jusqu’à présent – et faire cela depuis si longtemps – ils ne savent pas à quel point il est important d’envisager cela. C’est moi qui suis vraiment comme, ‘F ** k tout cet argent qui est investi de mon côté, du côté de mon label, je suis sur le point de changer toute cette merde.’ »