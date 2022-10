RC pro : De quoi il s’agit et comment bien la choisir ?

En France, chaque année, plusieurs personnes décident de créer leur propre entreprise. Près de 996 000 entreprises ont été créées en 2021, un record pour l’État français. Ces nouvelles structures doivent impérativement à leur ouverture avoir une assurance. Une assurance est primordiale pour se protéger des différents risques auxquels l’activité de l’entreprise peut être confrontée. Il existe plusieurs assurances, et parmi les plus importantes on trouve l’assurance responsabilité civile professionnelle (la RC pro). Dans cet article, nous allons vous montrer de quoi s’agit exactement cette assurance et comment bien la choisir.

C’est quoi la RC pro ?

Dans le monde du travail et des entreprises, il arrive souvent que le professionnel cause des dommages à ses fournisseurs ou même encore à ses clients. Ils peuvent être causés de manière totalement involontaire, et ce, par plusieurs choses différentes : le matériel, le personnel ou encore le lieu de travail. Si un jour, une personne subit ce malheur, elle peut demander la responsabilité civile professionnelle. Cela veut dire que le professionnel doit réparer les dommages qui ont été causés. La responsabilité civile professionnelle peut être engagée pour les dommages suivants :

Dommage immatériel : ce sont les différentes pertes financières

Dommage matériel : la destruction de biens ou même la détérioration de matériels

Dommage corporel : tout ce qui atteint l’intégrité physique de la personne, les frais médicaux sont donc couverts

Ces dommages sont très coûteux pour une entreprise, il est donc essentiel d’avoir une assurance de responsabilité civile professionnelle. Celle-ci couvrira annuellement ou mensuellement l’entreprise en fonction du choix du responsable.

Pour certaines entreprises, il est obligatoire d’avoir une assurance RC pro. Ces différentes structures ont l’obligation d’en posséder une, car elles sont tous les jours dans le risque d’être confrontées à des dommages. Voici la liste des professionnels qui sont obligés d’avoir une assurance RC pro :

Les hôteliers : les différents hôtels doivent être assurés, pour les différents problèmes de vol des affaires des clients nationaux ou encore touristes.

Les agences de voyages : avec les vols annulés, les problèmes de logements et les multiples visites touristiques, les agences de voyages sont dans l’obligation d’avoir une assurance.

Les professionnels de la santé : dans le cas d’un mauvais diagnostic effectué par le professionnel de la santé ou encore pour une intervention qui ne s’est pas bien déroulée.

Les entreprises dans l’immobilier : les différents agents immobiliers ainsi que toutes les personnes dans ce domaine sont exposés chaque jour à des risques d’achats et de vente qui ne passe pas très bien.

Les avocats / notaires et huissiers : plusieurs personnes de ces trois secteurs différents, ont besoin d’une assurance car le risque de faire une faute sur un contrat est élevé.

Même si, pour le reste des différentes activités professionnelles l’assurance RC pro n’est pas obligatoire, il est fortement conseillé de l’avoir. Cela peut vous éviter de payer des sommes monstrueuses de réparations.

Comment bien choisir son assurance RC pro ?

L’assurance de responsabilité civile professionnelle peut vous protéger des différents dommages que pourrait causer un tiers. Pour bien choisir son assurance, voici les étapes à suivre :

Comparer les différentes assurances : il est important de faire connaissance des différents devis disponibles, pour choisir par la suite la meilleure pour votre entreprise.

Vérifier les plafonds et les exclusions de garanties : pour bien assurer les différents dommages, cherchez les garanties qui vous correspondront le plus.

Comparer les montants minimum et maximum pour la franchise.

Il est important d’assurer son entreprise, et pour cela, il existe un grand choix d’assurances aujourd’hui en France. Par exemple, Hiscox propose plusieurs services pour les professionnels, et vous accompagne tout au long de votre démarche. Avoir une assurance RC pro reste une option facultative, mais il est conseillé d’en avoir une afin d’avoir l’esprit tranquille.