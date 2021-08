Bhad Bhabie a battu un record d’OnlyFans avec plus d’un million de dollars au cours de ses six premières heures sur la plate-forme.

Bhad Bhabie a gagné tellement d’argent avec OnlyFans qu’elle peut prendre sa retraite à 18 ans.

La rappeuse « Bestie », née Danielle Bregoli, a lancé son compte sur la plateforme une semaine seulement après son 18e anniversaire en mars. Peu de temps après son inscription, Bhad Bhabie – qui ne partage pas de contenu nu – a battu un record OnlyFans, gagnant plus d’un million de dollars au cours de ses six premières heures.

Cela ne s’est pas arrêté là, cependant. Bhad Bhabie a continué à retirer de l’argent sérieux d’OnlyFans. En fait, elle envisage maintenant de payer comptant pour une maison entièrement meublée à Boca Raton, en Floride. La demeure de 4 millions de dollars a assez d’espace pour ses deux chiens, trois de ses véhicules de luxe – une Bentley, une Jeep et une BMW – et un « dressing assez grand pour y mettre un lit ».

Bhad Bhabie dit qu’elle a gagné assez d’argent sur OnlyFans pour prendre sa retraite à 18 ans. Photo : Alamy, @bhadbhabie via Instagram

« Quand j’ai eu 18 ans, j’ai commencé à gagner tellement d’argent quand j’ai commencé à faire OnlyFans », a-t-elle déclaré à Today. « Et quand je dis gagner de l’argent, je veux dire, je pourrais prendre ma retraite maintenant si je le voulais. »

Les richesses de Bhad Bhabie n’ont pas seulement été acquises via OnlyFans. Elle a également engrangé les dollars (2 millions d’entre eux, pour être exact) grâce aux promotions de marques et aux offres de marques de vêtements comme Fashion Nova.

Comme vous le savez, Bhad Bhabie est devenue célèbre grâce à son apparition virale dans Dr. Phil alors qu’elle n’avait que 13 ans. Bien qu’elle ait grandi et qu’elle ait tenté de se distancer de son « Cash me outside », elle pense que les gens la voient toujours comme la même jeune fille rebelle, et tout le monde pense qu’elle va faire exploser sa richesse. Cependant, son chef d’entreprise pense qu’elle va « réussir ».

Elle a poursuivi: « Je n’ai jamais voulu être célèbre. Je ne travaillais pas toute la nuit à essayer de me faire un nom. On me l’a remis. Et au lieu d’être une honte et une blague pour le reste de ma vie, Je suis devenu quelque chose de réussi et quelque chose que les gens peuvent choisir d’admirer pour les bonnes raisons – ou choisir de ne pas le faire. Je m’en fous. «

