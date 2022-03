Bella Thorne veut rejoindre Ryan Reynolds dans Deadpool 3

Bella Thorne croise les doigts pour cet appel de Marvel Studios. Pendant des années, le nom de Thorne a été proposé par des fans faisant du casting fantastique en ligne pour différents rôles, bien que l’actrice elle-même ait toujours été particulièrement friande de Deadpool. Elle a déjà dit à quel point elle aimerait rejoindre un univers de films de super-héros en direct comme le MCU, car elle aime particulièrement jouer ce genre de personnages « badass ».

En l’état, un tiers Dead Pool Le film est en développement avec Ryan Reynolds faisant équipe avec le réalisateur Shawn Levy pour leur troisième projet ensemble. Cela plaît à Thorne car elle est particulièrement fan de Dead Pool, notant par le passé que jouer une action en direct Lady Deadpool serait un rôle de rêve pour elle. Dans une nouvelle interview avec ComicBookMovie, Thorne a de nouveau évoqué son désir d’entrer dans le MCU, peut-être en tant que Lady Deadpool. Elle précise également qu’elle est disponible pour Dead Pool 3 et il attend juste que Marvel l’appelle.

« Oui, les super-héros sont définitivement amusants. J’adore les trucs d’action, naturellement, et je fais beaucoup de trucs d’action avec des cascades et ainsi de suite. C’est juste toujours très amusant sur le plateau et cela interrompt la journée de travail lorsque vous arrivez à vous concentrer sur le corps et sentir et comment jouer pas seulement en utilisant votre voix. C’est toujours très amusant pour moi. Deadpool est mon préféré. C’est tellement torride et, bonjour, qui n’aime pas Ryan Reynolds ? le sol… Ce que j’aime à propos de Deadpool, c’est ce réalisme mélangé avec le monde des super-héros. C’est quelque chose où nous sentons que nous pouvons parler à ce super-héros aujourd’hui tout en les faisant être un super-héros. J’adore ça. ***. Comme, The Boys? J’adore cette émission télévisée. »