Leigh-Anne Pinnock de Little Mix a accouché de jumeaux

PrettyLittleThing Coffret cadeau pyjama à short satiné rose à slogan Pretty Little Dreams et masque de nuit, Rose - 38

Coffret cadeau pyjama à short satiné rose à slogan Pretty Little Dreams et masque de nuit nCette année on offre de la douceur! On crush sur le pyjama à chemise & short satinés de couleur rose et au slogan Pretty Little Dreams complété par un masque de nuit trop mims. Il ne reste plus qu'à penser à la personne que vous voulez gâter! nLongueur du haut environ 68 cm (Basé sur une taille échantillon EU 36) nLongueur du bas environ 45 cm (Basé sur une taille échantillon EU 36) nLe mannequin porte une taille UK 8/ EU 36/ AUS 8/ US 4 nTaille du mannequin - 175 cm n