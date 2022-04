« Better Call Saul » 6×03 : comment Nacho Varga est mort dans le troisième épisode de la sixième saison

Le troisième épisode de la sixième saison de « Tu ferais mieux d’appeler Saul», qui s’intitule « Rock and Hard Place », restera dans les mémoires de tous les fans de la série pour avoir marqué un avant et un après dans toute l’histoire car on ne croyait pas que le personnage de Nacho Varga perdrait la vie après de nombreuses tentatives. pour échapper à.

Lors des premières saisons du prequel de « Breaking Bad », le personnage incarné par l’acteur Michel Mandoa été présenté d’un côté plus secondaire, mais au fil des chapitres, il a pris un rôle plus important dans l’histoire jusqu’à ce qu’il devienne l’un des plus aimés du public, donc son départ a causé beaucoup d’incertitude.

Selon certaines spéculations, il a été considéré que Nacho Varga allait être décisif dans la fin de la sixième saison de la série de AMCdonc toutes les théories initiales ont été abandonnées, ce qui a suscité beaucoup d’attentes parmi les adeptes de la production, qui veulent savoir quelle sera l’issue de cette histoire.

Nacho Varga a perdu la vie dans le troisième chapitre de la sixième saison de « Better Call Saul » (Photo : AMC)

COMMENT NACHO VARGA EST-IL MORT DANS « MIEUX APPELER SAUL » ?

Dans le troisième épisode de la sixième saison, Nacho est poursuivi par les frères Salamanque et, alors que tout semblait être piégé dans un camion-citerne, il se glisse dans la cargaison d’huile et parvient à s’échapper des heures plus tard pour trouver plus tard l’aide d’un villageois qui lui offre son téléphone pour passer quelques appels.

Le premier qu’il appelle est son père, qui lui dit qu’il sait déjà ce qu’il doit faire car ce n’est pas la première fois qu’il vit quelque chose de similaire, donc la bonne chose à faire était de se rendre à la police. Cette communication se termine par Manuel Varga dire au revoir à son fils, qui ne parvient à pleurer qu’en sachant tout ce qui lui arrivait.

Il appelle ensuite Mike pour qu’il puisse parler à Gus, qui lui propose un marché qui a été accepté. Nacho est conscient que Gus veut sa mort, alors il élabore un plan pour se rendre tant qu’il promet la protection de son père. Et c’est ainsi que la fin de sa vie approchait.

Le lendemain, Nacho se libère de ses liens avec du verre brisé qu’il a trouvé et prend l’arme à Juan Bolsa, qui la pointe sur lui pour l’intimider. Cependant, il change lentement la direction du pistolet vers sa tête et se tire pour mettre fin à ses jours devant tout le monde.

Héctor, qui était là dans son fauteuil roulant, a demandé à être rapproché du corps du défunt pour ne prendre qu’un pistolet et lui tirer dessus à plusieurs reprises, en signe clair de toute la colère qu’il ressentait envers lui à ce moment-là.

Nacho Varga s’est suicidé lors de la dernière saison de « Better Call Saul » (Photo: AMC)

PERSONNAGES QUI NE MOURRONT PAS DANS « BETTER CALL SAUL »

Parce que « Better Call Saul » est une préquelle du hit « Breaking Bad », il y a des personnages qui apparaissent dans les deux séries, donc évidemment ils ne perdront pas la vie à la fin de cette sixième saison. C’est pourquoi nous vous présentons maintenant quelques rôles qui, sans aucun doute, ne mourront pas dans les épisodes suivants :