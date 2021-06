macOS Monterey est officiel : le curseur universel est le protagoniste et les applications natives veulent aussi briller

Apple a profité de sa grande journée du logiciel pour présenter la nouvelle version de son système d’exploitation pour Mac : macOS Monterey. C’était l’une des grandes nouveautés que nous attendions de cette WWDC 2021, un événement qui se tiendra à nouveau de manière totalement virtuelle et sans public.

Cette nouvelle version de macOS est livrée avec Monterey comme successeur de Big Sur, le grand rafraîchissement du design que nous avons vu l’année dernière. Le système d’exploitation pour macOS est arrivé aux côtés de WatchOS 8, iPadOS 15 et iOS 15, partager avec eux une bonne partie de l’actualité.

Quoi de neuf dans iOS 15, également dans macOS Monterey

Toutes les nouveautés au niveau de l’application native d’iOS 15 arrivent sur macOS. Cela signifie que nous avons maintenant Son spatial et isolant dans Facetime, ainsi qu’avec de nouveaux liens pour créer des appels. Vient également SharePlay, une fonction pour partager de la musique, des vidéos et même votre écran avec d’autres appareils Apple utilisant le mode PiP.

Nouveau contrôle universel pour utiliser les mêmes cours sur différents appareils Apple.

L’une des fonctions les plus pertinentes de cette nouvelle version est Universal Control : une nouvelle fonction qui nous permet de contrôler notre Mac et notre iPad en déplaçant le curseur d’un appareil à un autre. De la même manière, on peut utiliser le trackpad du Mac pour contrôler l’iPad, offrant ainsi une expérience multitâche partagée entre les appareils.

Si, par exemple, nous avons un Mac, un MacBook et un iPad à proximité, on peut connecter le curseur entre les trois appareils, le tout avec ce curseur universel.

AirPlay est déjà compatible avec macOS.

Il y a aussi des nouvelles dans AirPlay. Maintenant, nous pouvons partager du contenu entre iPhone et Mac, ou entre iPad et Mac. Si, par exemple, nous jouons de la musique sur l’iPhone, nous pouvons l’envoyer par AirPlay sur le Mac, pour servir de haut-parleur.

Une autre grande nouveauté est l’arrivée des Raccourcis vers le Mac, une fonctionnalité qui n’était disponible que sur iOS et iPadOS à ce jour. Les raccourcis MacOS sont destinés à ce système de bureau, en collaboration avec l’application d’automatisation pour créer des commandes avancées.

Les raccourcis MacOS Monterey s’intègrent à Automator, ce qui nous permet de créer des commandes et des automatisations pour créer des liens vers de nouveaux raccourcis

Nous sommes des automatisations créées avec Automator, afin que nous puissions créer des raccourcis au goût, en créant de nouvelles commandes dans Automator et en les liant à des raccourcis afin qu’elles soient exécutées rapidement.

Il y a aussi des améliorations au navigateur natif : Safari. Le menu des onglets est repensé pour pouvoir créer de nouveaux groupes. La barre d’adresse est plus compacte et essaie de donner des informations justes et pertinentes.

Développement…