Benedetta Trailer arrive, le réalisateur Paul Verhoeven revient avec un drame érotique de nonne

Après cinq ans d’absence, les cinéphiles verront le retour du réalisateur vétéran Paul Verhoeven avec son nouveau thriller érotique, Benedetta. Une bande-annonce a été publiée et le thriller sera présenté en première au Festival de Cannes de cette année. Le drame met en vedette Virginie Efira dans le rôle-titre de Bendetta, une religieuse qui commence une liaison avec une autre religieuse. L’image est produite par Saïd Ben Saïd et mettra en vedette la compositrice Anne Dudley. Vous pouvez consulter les premières images avant les débuts du film plus tard cette année.

Dans le monde du cinéma, le paysage en constante évolution des acteurs, des réalisateurs et des genres, insuffle une nouvelle vie aux vieilles idées. Ce qui était autrefois considéré comme la norme peut se transformer en un rien de temps en une aventure dynamique pour le public. Bien sûr, la réémergence de réalisateurs plus âgés peut également susciter un sens renouvelé de la narration, comme celui de Martin Scorsase ou de David Fincher. À présent, Paul Verhoeven reemeges avec son thriller Nun Bendetta.

Le succès de Verhoeven est monté en flèche en 1987 avec la sortie de Robocop et n’a cessé de croître à partir de là. Avec des succès comme Rappel total, Instinct primaire, et patrouilleurs de l’espace à suivre, Verhoeven était une force pure dans le cinéma. Ce ne serait pas avant la sortie en 2000 de Homme creux que la course de Verhoeven commencerait à ralentir. Le dernier film du réalisateur serait nominé aux Oscars Elle en 2016, jusqu’à maintenant.

En ce qui concerne les autres acteurs attachés au projet, Bendetta présente également Lambert Wilson (de La matrice rechargée et Les révolutions renommée) et Charlotte Rampling (qui jouera également dans la prochaine photo, Dune). Efira a également joué dans le dernier film de Verhoeven, Elle, comme le personnage Rebecca.

Le film est basé sur le roman 1986 de Judith C.Brown I actes mmodest: la vie d’une nonne lesbienne et a été adapté à l’écran par Verhoeven et le scénariste David Burke. En plus de Virginie Efira, Burke était également revenu de Verehoeven Elle. Selon le Twitter de Saïd Ben Saïd, le 25 mars 2018, Judith C. Brown avait commenté l’adaptation de Verhoeven et Burke.

«Paul Verhoeven et David Birke ont écrit un scénario imaginatif et envoûtant qui explore l’intersection de la religion, de la sexualité et de l’ambition humaine à une époque de peste et de foi» JUDITH BROWN – Saïd Ben Saïd (@ saidbensaid66) 25 mars 2018

Le synopsis officiel de Benedetta est le suivant: «À la fin du XVe siècle, alors que la peste ravageait le pays, Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia, en Toscane, en tant que novice. Capable dès son plus jeune âge de faire des miracles, l’impact de Benedetta sur la vie en la communauté est immédiate et capitale. «

Le film n’est pas sans controverse, car Gerard Soeteman, qui a travaillé avec Verhoeven sur de nombreux films, s’est retiré du projet. Soeteman a estimé que Verhoeven se concentrait trop sur les aspects plus sexuels de Benedetta. Il avait ceci à dire sur la nature érotique du film.

« Pour moi, il ne s’agissait pas des relations sexuelles de cette femme de génie, mais de la constellation politique dans laquelle elle a évolué. Si vous omettez cet élément et pensez simplement, ‘Hmmm, lesbienne, c’est gentil’, alors je vous servirai , Je ne trouve pas cela acceptable. Je suis tellement contre ce que Paul veut en faire. «

Benedetta est prévu pour la première au Festival de Cannes 2021, le festival se déroulera du 7 au 16 juillet et récompensera le film gagnant de la Palme d’Or.