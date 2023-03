La bande-annonce d’Elemental taquine davantage la dernière sortie de Disney et Pixar

La nouvelle bande-annonce de Élémentaire nous donne un autre regard sur le prochain projet Disney et Pixar. Ce dernier regard sur Élémentaire taquine davantage le monde le plus récent des studios d’animation bien-aimés, qui trouve des versions personnifiées des éléments, le feu, l’eau, la terre et l’air, tous vivant ensemble. Découvrez la nouvelle bande-annonce de Élémentaire dessous.





Élémentaire est un tout nouveau long métrage original se déroulant à Element City, où les habitants du feu, de l’eau, de la terre et de l’air vivent ensemble. Élémentaire transporte les cinéphiles dans un endroit extraordinaire appelé Element City, où une foule d’éléments vivent et travaillent. La bande-annonce présente chaque élément – l’air, la terre, l’eau et le feu – et ce qui les distingue selon Ember, une femme vive d’esprit et fougueuse qui est toujours restée près de chez elle à Firetown.

Elle s’aventure enfin hors de sa zone de confort pour explorer ce monde spectaculaire né de l’imagination des cinéastes de Pixar et spécialement conçu pour l’expérience sur grand écran. Element City s’inspire des grandes villes du monde entier et intègre les contributions théoriques de chaque communauté élémentaire, des bâtiments géants ressemblant à des pins et des gratte-ciel en cascade à une arène en forme de tornade appelée Cyclone Stadium.

Élémentaire sera dirigée par Leah Lewis (La moitié de celui-ci, Nancy Drew) comme Ember Lumen et Mamoudou Athie (Jurassic World : Dominion, sous-marin) en tant que Wade Ripple, et promet de donner des sentiments aux éléments après le succès de Pixar à donner des sentiments à des jouets, des monstres, des super-héros et même des sentiments eux-mêmes.

Le reste de la distribution comprend Ronnie del Carmen dans le rôle du futur père à la retraite d’Ember, Bernie; Shila Ommi dans le rôle de Cinder, la mère amoureuse d’Ember; Wendi McLendon-Covey dans le rôle du patron orageux et amoureux de l’Air-Ball de Wade, Gale; Catherine O’Hara en tant que maman accueillante de Wade, Brook; Mason Wertheimer dans le rôle du voisin terrestre admiratif d’Ember, Clod; et Joe Pera en tant que bureaucrate municipal envahi par la végétation, Fern.





Elemental s’appuiera sur les expériences du réalisateur Peter Sohn

Le nouveau monde merveilleux de Pixar Élémentaire a été animée par Le bon dinosaure réalisateur Peter Sohn. Sohn est un incontournable du studio d’animation bien-aimé depuis un certain temps et a récemment volé la vedette lors d’une autre sortie de Pixar, l’année dernière. Année-lumièreen tant que voix de SOX, le compagnon robot-félin de confiance de Buzz.

Élémentaire est un projet profondément personnel pour Sohn, qui a révélé comment le projet s’inspirera de ses propres expériences en tant que fils d’immigrants à New York dans les années 1970. « Cela a été la lutte de ma vie à coup sûr pour comprendre ma place et ce que j’ai assimilé ou mon identité étant une identité bifurquée », ajoute-t-il. « Cela a toujours été là, je suppose que cela fera toujours partie d’une certaine quantité de narration – avoir ce genre de diversité. Sera-ce une chose majeure? Je ne sais pas. Mais ça fait partie de ma vie . Et j’adore essayer de refléter ce que les équipes avec lesquelles nous avons travaillé dans leur vie et nos vies dans le travail que nous faisons. »

L’histoire d’Ember et Wade n’est que l’un des nombreux nouveaux films passionnants de Pixar, avec Élioqui suit un garçon de 11 ans qui se retrouve transporté à travers la galaxie et confondu avec l’ambassadeur intergalactique de la planète Terre dont la sortie est prévue le 1er mars 2024. Nous obtenons également une suite à À l’enversdont la sortie en salles est prévue le 14 juin 2024, ainsi qu’une autre suite dans le Histoire de jouet la franchise, Histoire de jouets 5.

Réalisé par Sohn, écrit par Brenda Hsueh et produit par Denise Ream, Élémentaire devrait sortir aux États-Unis le 16 juin 2023.