On vous montre le dernier teaser de la saison 13 de Doctor Who

Le Seigneur du Temps le plus célèbre au monde est de retour. On peut désormais profiter du teaser de la saison 13 de Doctor Who.

Nous, Whovians, avons de la chance. À la fin de ce mois, le nouveau lot d’épisodes de notre voyageur du temps préféré arrive. Et la vérité est que d’après ce qui a été vu dans le petit teaser de la saison 13 de Doctor Who, On peut s’attendre à des émotions fortes dans cette nouvelle aventure.

Comme vous l’avez vu, le personnage mythique de la BBC va faire face à l’une des plus grandes menaces de sa longue histoire. En fait, tout indique que plus d’un, y compris les très dangereux Weeping Angels. Le Flux arrive, et il ne le fait pas seul.

Hormis ce petit aperçu sorti il ​​y a quelques jours, il y avait aussi un trailer à part entière, qui nous permet de connaître plus en détail ce que cette nouvelle saison nous apportera. Nous vous rappelons.

Cette nouvelle session comportera six chapitres au lieu des dix ou onze habituels. En retour, oui, l’intrigue sera commune à tous, malgré le maintien du caractère épisodique habituel. Après cela, nous aurons jusqu’à trois autres spéciaux, menant au 60e anniversaire de la fiction. Après cela, le showrunner Chris Chibnall, tout comme le protagoniste Jodie Whittaker, quitteront le navire.

Pour la saison suivante, Russell T. Davies reviendra en tant que scénariste principal, qui a ressuscité la série en 2005, et a fait appel à David Tennant en tant que dixième Docteur.

Pour ce nouvel arc narratif, The Doctor continuera à avoir l’aide de Yaz, qui sera rejoint en tant que personnage récurrent Dan, joué par John Bishop. Un autre visage familier que nous aurons régulièrement sera celui de Jacob Anderson, connu pour son rôle de Grey Worm dans Game of Thrones.

La saison 13 de Doctor Who sera diffusée le 31 octobre 2021.

Allons-y !